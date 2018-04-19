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18:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Сколько косметики уходит на макияж «без макияжа» (фото)

Суровая правда жизни.

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В моде снова максимально естественный макияж. Мужчины говорят, что им так больше нравится, а девушки вроде бы должны радоваться, что меньше теперь надо возиться со всей этой косметикой. Но не тут-то было.

Естественный макияж вовсе не означает отсутствие косметики.

А иногда список средств настолько длинный, что просто охватывает отчаяние. Как случилось с пользовательницей Twitter под ником Кайс, которая опубликовала фото работы знаменитого визажиста Хосе Кореллья и приложила список использованной косметики.

Что видят мужчины, когда говорят, что им нравятся женщины без макияжа. И что видят женщины: 1. Основа — крем для век, бальзам для губ с золотыми блёстками, крем для лица. 2. Кожа — тональный крем для коррекции пятен, основа, корректирующий карандаш, жидкие румяна, хайлайтер. 3. Глаза — бальзам для губ на веках, тушь черный бархат. 4. Брови — темно-коричневый карандаш, гель для бровей. 5. Губы — увеличитель для губ.

Кстати, мнения подписчиков разделились. Некоторые мужчины были крайне удивлены таким «натуральным» макияжем, а некоторые признались, что им все нравится и они просто не хотят знать «что там происходит на самом деле». А вот девушки подтвердили, что мода на «естественное лицо» не освободила их от многочасового нанесения косметики.

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