Сколько косметики уходит на макияж «без макияжа» (фото)
Суровая правда жизни.
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Суровая правда жизни.
В моде снова максимально естественный макияж. Мужчины говорят, что им так больше нравится, а девушки вроде бы должны радоваться, что меньше теперь надо возиться со всей этой косметикой. Но не
А иногда список средств настолько длинный, что просто охватывает отчаяние. Как случилось с пользовательницей Twitter под ником Кайс, которая опубликовала фото работы знаменитого визажиста Хосе Кореллья и приложила список использованной косметики.
Что видят мужчины, когда говорят, что им нравятся женщины без макияжа. И что видят женщины: 1. Основа — крем для век, бальзам для губ с золотыми блёстками, крем для лица. 2. Кожа — тональный крем для коррекции пятен, основа, корректирующий карандаш, жидкие румяна, хайлайтер. 3. Глаза — бальзам для губ на веках, тушь черный бархат. 4. Брови — темно-коричневый карандаш, гель для бровей. 5. Губы — увеличитель для губ.
what men see when they say they like women who don’t wear make up:— caramel marijuana (@thenotoriouscma) April 18, 2018
what women see: pic.twitter.com/Tjlm2pn9Q0
Кстати, мнения подписчиков разделились. Некоторые мужчины были крайне удивлены таким «натуральным» макияжем, а некоторые признались, что им все нравится и они просто не хотят знать «что там происходит на самом деле». А вот девушки подтвердили, что мода на «естественное лицо» не освободила их от многочасового нанесения косметики.