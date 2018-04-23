В Китае придумали, как отучить пешеходов переходить дорогу на красный свет

В городе Дайе в китайской провинции Хубэй появилась необычная автоматическая система, которая опрыскивает водой тех пешеходов, которые пытаются перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/o6BM_YI5sNU?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выглядит это так: возле пешеходного перехода установлены небольшие желтые столбы, которые, в свою очередь, связаны со светофорами. Столбы также оборудованы датчиками движения, так что если кто-то пытается перебежать дорогу на красный, система опрыскивает его водой дважды — на обеих сторонах дороги.

Но и это еще не все: столбы оборудованы камерами и автоматически отправляют снимки пешеходов-нарушителей в полицию.

Там их идентифицируют с помощью системы распознавания лиц, а затем фото с именем вывешивают рядом с перекрестком.