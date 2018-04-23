В Китае придумали, как отучить пешеходов переходить дорогу на красный свет
Нарушителей ждет неприятный сюрприз.
Нарушителей ждет неприятный сюрприз.
В городе Дайе в китайской провинции Хубэй появилась необычная автоматическая система, которая опрыскивает водой тех пешеходов, которые пытаются перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Выглядит это так: возле пешеходного перехода установлены небольшие желтые столбы, которые, в свою очередь, связаны со светофорами. Столбы также оборудованы датчиками движения, так что если
Там их идентифицируют с помощью системы распознавания лиц, а затем фото с именем вывешивают рядом с перекрестком.
Пока новая система установлена лишь на одной из самых оживленных улиц города, но с ее помощью уже удалось снизить количество правонарушений. В ближайшее время местные власти намерены установить еще несколько подобных устройств. Стоимость новой разработки оценивается в 200 тысяч долларов.