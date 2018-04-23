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12:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Китае придумали, как отучить пешеходов переходить дорогу на красный свет

Нарушителей ждет неприятный сюрприз.

В городе Дайе в китайской провинции Хубэй появилась необычная автоматическая система, которая опрыскивает водой тех пешеходов, которые пытаются перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выглядит это так: возле пешеходного перехода установлены небольшие желтые столбы, которые, в свою очередь, связаны со светофорами. Столбы также оборудованы датчиками движения, так что если кто-то пытается перебежать дорогу на красный, система опрыскивает его водой дважды — на обеих сторонах дороги.

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Но и это еще не все: столбы оборудованы камерами и автоматически отправляют снимки пешеходов-нарушителей в полицию.

Там их идентифицируют с помощью системы распознавания лиц, а затем фото с именем вывешивают рядом с перекрестком.

Пока новая система установлена лишь на одной из самых оживленных улиц города, но с ее помощью уже удалось снизить количество правонарушений. В ближайшее время местные власти намерены установить еще несколько подобных устройств. Стоимость новой разработки оценивается в 200 тысяч долларов.

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