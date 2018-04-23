В Германии создали роботизированную летучую лисицу
К сожалению, в продажу она не поступит.
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К сожалению, в продажу она не поступит.
На недавно прошедшей промышленной выставке в Ганновере, немецкие ученые из компании Festo представили первую в мире бионическую летучую лисицу.
Несмотря на небольшой вес (всего 580 граммов), робот получился довольно крупным: только размах его «крыльев» составляет более двух метров. Рабочая модель пока не совершенна: чтобы взлететь и приземлиться, металлическому животному необходима помощь человека, но вот со свободным планированием в воздухе у него нет никаких проблем.
По словам разработчиков, в продажу бионическая лисица не поступит. Она была создана исключительно в научных целях в качестве эксперимента по адаптированию природных явлений в инженерных технологиях.