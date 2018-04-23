В Германии создали роботизированную летучую лисицу

Несмотря на небольшой вес (всего 580 граммов), робот получился довольно крупным: только размах его «крыльев» составляет более двух метров. Рабочая модель пока не совершенна: чтобы взлететь и приземлиться, металлическому животному необходима помощь человека, но вот со свободным планированием в воздухе у него нет никаких проблем.