Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия потребовала объяснить, почему Россия не запустила ракеты
Что будет, если «закончились права»
Дети Пугачевой и Галкина перевоплотились в киногероев
Поразительные снимки из труднодоступного района Тибета
Бейонсе упала во время выступления на Coachella
Дыхание планетыКак мыло может заставить гейзер извергаться
МО Латвии не дождался стрельб ракет РФ и требует объяснений
Изменившийся Григорий Лепс удивил внешним видом
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Никита Джигурда назвал имя своей невесты – СМИ
Суд вынес решение продать дом Жанны Фриске - СМИ
Ефремов, Даль, Тышков: три главные истории любви Нины Дорошиной
Бейонсе упала во время выступления на Coachella
Мнение о доставленных Сирией ракетах США: секреты раскрыты
В Думе сирийцы уничтожают боевиков, есть погибшие
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Танцы для Ким Чен Ира
12В тени войны
16:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американец за четыре года пережил нападение змеи, медведя и акулы

Везение или не очень?

Читайте также
В почтовые адреса, помимо домов и улиц, хотят добавить планету

20-летний Дилан Макуильямс из американского штата Колорадо стал известен благодаря своей странной судьбе. Иначе это и не назовешь. Дело в том, что за неполных четыре года любитель активного отдыха и приключений испытал на себе самые жуткие кошмары путешественников.

Три с половиной года назад Дилана укусила гремучая змея. К счастью, яда она выпустила не много. Пролежав в больнице несколько дней, парень вернулся домой. Новая напасть приключилась с молодым человеком в июле прошлого года. Во время отдыха с друзьями в лагере в лесу Колорадо, на Дилана напал 140-килограммовый медведь. Животное схватило парня за голову и, потоптавшись на нем, ушло в лес. Тогда врачи наложили на американца девять швов. Но судьба решила испытать его снова.

На этот раз Макуильямс стал жертвой тигровой акулы во время отдыха на Гавайях. Хищник укусил его за ногу, но преследовать не стал. Дилан смог добраться до берега, где ему позже наложили «всего» семь швов.

В интервью журналистам Дилан ответил, что не знает как относиться в произошедшему. «Я или очень везучий человек, или наоборот», — цитирует парня издание Honolulu Star-Advertiser.

Премьер Армении Саргсян подал в отставку на фоне протестов
Россияне назвали идеальную зарплату
На Кировскую область обрушился мощный снегопад (фото)
Глава ОЗХО: вещество из Солсбери могли произвести в США
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз
Путин освободил выплаты в связи с рождением ребенка от НДФЛ
Детективы попытались разблокировать смартфон пальцем умершего
Спорт
«Спартак»: после провала Сегодня завершается 27-й тур чемпионата России
Авто
Skoda рассекретила свой новый дешёвый кроссовер: 5 фактов Встречайте: вслед за моделями Kodiaq и Karoq линейку «Шкод» пополнил паркетник под названием Kamiq
Hi-Tech
Adobe Flash уходит в прошлое Уже сейчас ее использует меньше 5% сайтов.
Кино
54-летний Николас Кейдж объявил о завершении актерской карьеры Актер снялся более чем в 50 фильмах, но сейчас намерен сменить род деятельности
Недвижимость
Сто шагов назад: лестницы, которые сводят с ума
7 правил для тех, кто снимает жилье в первый раз
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
Леди
Кто из звезд сохранил хорошие отношения после расставания Некоторые звезды разошлись, но это не стало причиной для прекращения дружеского общения. Как им это удается, и кто эти счастливчики – узнаем прямо сейчас.
Дети
Кейт Миддлтон стала мамой в третий раз Новость сообщил Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь