Американец за четыре года пережил нападение змеи, медведя и акулы

20-летний Дилан Макуильямс из американского штата Колорадо стал известен благодаря своей странной судьбе. Иначе это и не назовешь. Дело в том, что за неполных четыре года любитель активного отдыха и приключений испытал на себе самые жуткие кошмары путешественников.

Три с половиной года назад Дилана укусила гремучая змея. К счастью, яда она выпустила не много. Пролежав в больнице несколько дней, парень вернулся домой. Новая напасть приключилась с молодым человеком в июле прошлого года. Во время отдыха с друзьями в лагере в лесу Колорадо, на Дилана напал 140-килограммовый медведь. Животное схватило парня за голову и, потоптавшись на нем, ушло в лес. Тогда врачи наложили на американца девять швов. Но судьба решила испытать его снова.

На этот раз Макуильямс стал жертвой тигровой акулы во время отдыха на Гавайях. Хищник укусил его за ногу, но преследовать не стал. Дилан смог добраться до берега, где ему позже наложили «всего» семь швов.