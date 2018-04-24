April 24, 2018
В Швейцарии утки дважды нарушили скоростной режим
Кажется, птички готовятся к «Формуле-1».
Кажется, птички готовятся к «Формуле-1».
В швейцарской коммуне Кёниц полиция с помощью дорожных камер зафиксировала утку, которая превысила скоростной лимит в 30 км/ч. Она неслась на небольшой высоте со скоростью 52 км/ч.
Через три дня ситуация повторилась: дорожная камера снова сфотографировала утку, которая превысила скорость. Полицейские не орнитологи, и потому не разобрались — одна и та же это птица или разные.
В ведомстве отметили, что если бы на этом участке дороги с такой скоростью проехала машина, ее водителя бы лишили прав на месяц или оштрафовали.