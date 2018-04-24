В Швейцарии утки дважды нарушили скоростной режим

В швейцарской коммуне Кёниц полиция с помощью дорожных камер зафиксировала утку, которая превысила скоростной лимит в 30 км/ч. Она неслась на небольшой высоте со скоростью 52 км/ч.

Через три дня ситуация повторилась: дорожная камера снова сфотографировала утку, которая превысила скорость. Полицейские не орнитологи, и потому не разобрались — одна и та же это птица или разные.