В Польше на крупнейшую в мире статую Иисуса Христа установили Wi-Fi

Польские журналисты из города Свебодзин, где установлена самая большая в мире статуя Иисуса Христа, заметили, что в короне спасителя появились антенны и передатчики для раздачи интернет-сигнала.

Никаких официальных заявлений по этому поводу ни церковь, ни представители власти не делали. После обнаружения антенн они также отказались комментировать ситуацию.

Зато журналисты нашли провайдера, установившего передатчики.

В личной беседе представитель интернет-компании рассказал, что все сделано официально и с нужными разрешениями.

Он также подчеркнул, что с высоты короны (50 метров над землей) есть прекрасная возможность раздавать интернет в близлежащие деревни и поселки. К тому же местному церковному приходу сигнал тоже нужен для системы видеонаблюдения.