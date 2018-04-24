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17:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Польше на крупнейшую в мире статую Иисуса Христа установили Wi-Fi

Местные власти и представители церкви давать комментарии отказались.

Польские журналисты из города Свебодзин, где установлена самая большая в мире статуя Иисуса Христа, заметили, что в короне спасителя появились антенны и передатчики для раздачи интернет-сигнала.

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Никаких официальных заявлений по этому поводу ни церковь, ни представители власти не делали. После обнаружения антенн они также отказались комментировать ситуацию.

Зато журналисты нашли провайдера, установившего передатчики.

В личной беседе представитель интернет-компании рассказал, что все сделано официально и с нужными разрешениями.

Он также подчеркнул, что с высоты короны (50 метров над землей) есть прекрасная возможность раздавать интернет в близлежащие деревни и поселки. К тому же местному церковному приходу сигнал тоже нужен для системы видеонаблюдения.

Отметим, что установленная в 2010 году статуя Христа Царя в Польше на данный момент является самой большой в мире. Ее высота с основанием составляет 52 метра. Для примера, статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро всего 40 метров.

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