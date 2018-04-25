В Британии начали выпускать надувные матрасы для одиноких женщин

В преддверии летнего сезона британская компания по производству надувных матрасов, спасательных кругов и прочих пляжных принадлежностей выпустила новинку, которая может заинтересовать одиноких женщин.

Большой надувной круг выполнен в виде мужчины в красных плавках с распростертыми объятиями, а на матрасе изображен отдыхающий красавец, на которого можно прилечь сверху. Стоит такой «персональный мужчина» 13 долларов.