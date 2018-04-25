Как выглядит космический «снегопад» на поверхности кометы

Европейское космическое агентство (ESA) с 2014 по 2016 годы с помощью станции «Розетта» изучало поверхность кометы 67P, также известную под названием Чурюмова-Герасименко.

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Несмотря на то, что миссия завершилась 30 сентября 2016 года, ученые продолжают изучать архивы фотоматериалов, переданных космическим аппаратом. Но, возможно, некоторые из этих удивительных снимков не привлекли бы к себе столько внимания, если бы не любознательный пользователь Twitter под ником landru79.

Он взял несколько фото, сделанных «Розеттой» еще 1 марта 2016 года, и превратил их в интересную анимацию, показывающую горы, звезды из созвездия Большого Пса и «снегопад».