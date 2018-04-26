32 года спустя. Как сейчас выглядит зона отчуждения в Чернобыле (фото)

Радиация составила 50 миллионов кюри, что примерно в 40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году. От взрыва и при тушении пожара, который продолжался 10 дней, погибли около 30 людей, более 200 были госпитализированы. По неофициальным данным, в Украине, Белоруссии и России в результате аварии пострадали около 4 миллионов человек.