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12:58 (мск), источник: Новости Mail.Ru

32 года спустя. Как сейчас выглядит зона отчуждения в Чернобыле (фото)

26 апреля 1986 года случилась одной из самых страшных и масштабных техногенных катастроф в мире — взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции.

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Радиация составила 50 миллионов кюри, что примерно в 40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году. От взрыва и при тушении пожара, который продолжался 10 дней, погибли около 30 людей, более 200 были госпитализированы. По неофициальным данным, в Украине, Белоруссии и России в результате аварии пострадали около 4 миллионов человек.

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Сейчас, спустя 32 года, так называемая зона отчуждения составляет территорию радиусом 30 километров. Над разрушенным реактором установили бетонный саркофаг и защитную стометровую арку.

В чернобыльской зоне постоянно проживают около 300 человек обслуживающего персонала, в лесах водятся лисы, волки, медведи, буйволы и рыси, а ежегодно посмотреть на последствия аварии приезжают до 60 тысяч туристов со всего мира.

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