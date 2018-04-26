32 года спустя. Как сейчас выглядит зона отчуждения в Чернобыле (фото)
26 апреля 1986 года случилась одной из самых страшных и масштабных техногенных катастроф в мире — взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции.
26 апреля 1986 года случилась одной из самых страшных и масштабных техногенных катастроф в мире — взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской атомной электростанции.
Радиация составила 50 миллионов кюри, что примерно в 40 раз больше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году. От взрыва и при тушении пожара, который продолжался 10 дней, погибли около 30 людей, более 200 были госпитализированы. По неофициальным данным, в Украине, Белоруссии и России в результате аварии пострадали около 4 миллионов человек.
Сейчас, спустя 32 года, так называемая зона отчуждения составляет территорию радиусом 30 километров. Над разрушенным реактором установили бетонный саркофаг и защитную стометровую арку.
В чернобыльской зоне постоянно проживают около 300 человек обслуживающего персонала, в лесах водятся лисы, волки, медведи, буйволы и рыси, а ежегодно посмотреть на последствия аварии приезжают до 60 тысяч туристов со всего мира.