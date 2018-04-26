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12:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

1,7 миллиарда звезд: ученые показали 3D-карту Млечного Пути (фото)

Это самый подробный атлас, когда-либо созданный астрономами.

Европейское космическое агентство (ЕКА) представило самую полную карту Млечного Пути и соседних галактик. Подробные данные удалось собрать благодаря запущенному в 2013 году зонду Gaia.

Первый похожий атлас был опубликован в 2016 году и содержал информацию о двух миллионах звезд.

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Теперь же ученым удалось собрать совершенно новые точные данные о почти 1,7 миллиардах звезд, их положении, расстоянии и движении, а также высокоточные измерения астероидов как в нашей солнечной системе, так и за ее пределами.

Информация, полученная с зонда Gaia, использовалась астрономами для получения орбит 75 шаровых скоплений и 12 карликовых галактик, которые вращаются вокруг Млечного Пути. Эти данные, по словам ученых, помогут в изучении эволюции нашей галактики, гравитационных сил и темной материи.

Получить доступ к этой информации смогут не только профессионалы, но и астрономы-любители.

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