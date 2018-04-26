Explore the most precise 3-D map of our galaxy ever made. https://t.co/8KTM1Fm3E4— Science News (@ScienceNews) April 25, 2018
1,7 миллиарда звезд: ученые показали 3D-карту Млечного Пути (фото)
Это самый подробный атлас,
Это самый подробный атлас,
Европейское космическое агентство (ЕКА) представило самую полную карту Млечного Пути и соседних галактик. Подробные данные удалось собрать благодаря запущенному в 2013 году зонду Gaia.
Первый похожий атлас был опубликован в 2016 году и содержал информацию о двух миллионах звезд.
Теперь же ученым удалось собрать совершенно новые точные данные о почти 1,7 миллиардах звезд, их положении, расстоянии и движении, а также высокоточные измерения астероидов как в нашей солнечной системе, так и за ее пределами.
Информация, полученная с зонда Gaia, использовалась астрономами для получения орбит 75 шаровых скоплений и 12 карликовых галактик, которые вращаются вокруг Млечного Пути. Эти данные, по словам ученых, помогут в изучении эволюции нашей галактики, гравитационных сил и темной материи.
Получить доступ к этой информации смогут не только профессионалы, но и