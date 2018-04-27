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14:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пользователи Twitter придумали новый графический мем

Практически все теперь можно объяснить символами, изображающими двух человечков и лестницу.

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Неожиданную популярность в Сети приобрела картинка, нарисованная символами юникода. На ней изображен один человечек, который сталкивает с высокой лестницы другого.

Такой «классический» сюжет борьбы стал отличной и универсальной иллюстрацией практически любой конфликтной (и не только) ситуации.

Картинка настолько понравилась пользователям Twitter, что уже стала новым мемом. Ежедневно в Сети появляются сотни таких графических изображений с различными подписями, а особо креативные меняют некоторые символы местами, полностью изменяя значение мема.

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