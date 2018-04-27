Пицца/Ананасы
Pizza— Tim (@Playing_Dad) April 24, 2018
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く|)へ
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￣￣┗┓ Pineapple
┗┓ ヾ○ｼ
┗┓ ヘ/
┗┓ノ
┗┓
Пользователи Twitter придумали новый графический мем
Практически все теперь можно объяснить символами, изображающими двух человечков и лестницу.
Практически все теперь можно объяснить символами, изображающими двух человечков и лестницу.
Неожиданную популярность в Сети приобрела картинка, нарисованная символами юникода. На ней изображен один человечек, который сталкивает с высокой лестницы другого.
Картинка настолько понравилась пользователям Twitter, что уже стала новым мемом. Ежедневно в Сети появляются сотни таких графических изображений с различными подписями, а особо креативные меняют некоторые символы местами, полностью изменяя значение мема.