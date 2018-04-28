Дешево — значит плохо? Влияет ли цена авиабилетов на безопасность полета
Рассказываем, на чем экономят лоукостеры и небольшие авиакомпании.
Рассказываем, на чем экономят лоукостеры и небольшие авиакомпании.
Отпуск — это, как правило, всегда затратное мероприятие. И чтобы хоть
Дело в том, что крупные авиакомпании готовы тратиться на большой штат технических сотрудников, и мелкие неисправности устраняются очень оперативно. В то время, как небольшие перевозчики копят мелкие проблемы до последнего, а потом просто отправляют самолет на ремонт. Так получается дешевле.
А вот что касается лоукостеров, то тут можете быть совершенно спокойны. Такие компании берегут свою репутацию и держат свой авиапарк в тонусе. Дешевая цена билетов в этом случае получается благодаря экономии на питании, багаже и отдаленных аэропортах.