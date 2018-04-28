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16:33 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дешево — значит плохо? Влияет ли цена авиабилетов на безопасность полета

Рассказываем, на чем экономят лоукостеры и небольшие авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

Отпуск — это, как правило, всегда затратное мероприятие. И чтобы хоть как-то сэкономить, мы часто выбираем авиабилеты подешевле. Но не рискуем ли мы своей безопасностью, отдавая предпочтение небольшим компаниям-перевозчикам?

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Дело в том, что крупные авиакомпании готовы тратиться на большой штат технических сотрудников, и мелкие неисправности устраняются очень оперативно. В то время, как небольшие перевозчики копят мелкие проблемы до последнего, а потом просто отправляют самолет на ремонт. Так получается дешевле.

Из-за этого специалисты советуют по возможности избегать региональных и чартерных перевозчиков, которые зачастую экономят на мелком ремонте и берут в бортпроводники сотрудников, которые не прошли переаттестацию в крупных компаниях.

А вот что касается лоукостеров, то тут можете быть совершенно спокойны. Такие компании берегут свою репутацию и держат свой авиапарк в тонусе. Дешевая цена билетов в этом случае получается благодаря экономии на питании, багаже и отдаленных аэропортах.

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