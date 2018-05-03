Снова за старое. Блейк Лайвли отписалась от мужа в Instagram
Райан Рейнольдс в свойственной ему манере уже прокомментировал это событие.
Райан Рейнольдс в свойственной ему манере уже прокомментировал это событие.
30-летняя Блейк Лайвли и 43-летний Райан Рейнольдс известны своим отменным чувством юмора и частенько троллят друг друга в соцсетях. На этот раз «первый удар» нанесла Блейк — она удалила все снимки из Instagram и отписалась от всех своих друзей, включая собственного мужа.
Рейнольдс это дело не оставил без внимания. В интервью на одной из радиостанций актер отметил, что был очень разочарован, узнав о поступке супруги.
Это меня задело. Это ужасный способ — узнать, что тебя выгнали из дома. Абсолютно ужасно.
Но, конечно же, это все снова оказалось троллингом. Дело в том, что Лайвли решила использовать свой Instagram в качестве