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14:02 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Снова за старое. Блейк Лайвли отписалась от мужа в Instagram

Райан Рейнольдс в свойственной ему манере уже прокомментировал это событие.

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30-летняя Блейк Лайвли и 43-летний Райан Рейнольдс известны своим отменным чувством юмора и частенько троллят друг друга в соцсетях. На этот раз «первый удар» нанесла Блейк — она удалила все снимки из Instagram и отписалась от всех своих друзей, включая собственного мужа.

Рейнольдс это дело не оставил без внимания. В интервью на одной из радиостанций актер отметил, что был очень разочарован, узнав о поступке супруги.

Это меня задело. Это ужасный способ — узнать, что тебя выгнали из дома. Абсолютно ужасно.
Райан Рейнольдс
Во время загрузки произошла ошибка.

Но, конечно же, это все снова оказалось троллингом. Дело в том, что Лайвли решила использовать свой Instagram в качестве промо-площадки для своего нового фильма «Простая просьба». Она опубликовала там короткое видео и подписалась на 38 девушек по имени Эмили Нельсон (именно так зовут ее героиню в картине).

 Снова за старое. Блейк Лайвли отписалась от мужа в Instagram
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