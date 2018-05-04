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16:34 (мск), источник: Кино Mail.Ru

«Союзмультфильм» показал вторую серию «Простоквашино»

Студия «Союзмультфильм» представила продолжение перезапущенного культового советского мультфильма.

Киностудия «Союзмультфильм» представила вторую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино», посвященного приключениям Дяди Федора, пса Шарика и кота Матроскина. Премьера состоялась в социальных сетях — в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также на сайте «Кино Mail.Ru». Кроме того, в группе «Союзмультфильма» в «Одноклассниках» появилась игра «Мемори» с персонажами «Возвращения в Простоквашино», с помощью которой подписчики сообщества студии смогут лучше узнать героев новых серий.

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К выходу нового эпизода Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении россиян к ремейкам советских мультфильмов. Согласно полученным данным, интерес к новым версиям старых хитов проявляют молодые люди от 18 до 24 лет. Наибольшей популярностью пользуется «Возвращение в Простоквашино», на втором месте расположились «Новые бременские музыканты», а замыкает тройку лидеров «Новые приключения кота Леопольда». По данным «Кино Mail.Ru», «Простоквашино» входит в тройку любимых советских мультфильмов среди россиян.

«Возвращение в Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма в течение двух лет.

Напомним, премьера первой серии состоялась 3 апреля в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». На сегодняшний день первая серия современного «Простоквашино» набрала более 25 миллионов просмотров.

«Специальный репортаж»: Не то Простоквашино
Во время загрузки произошла ошибка.
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