«Союзмультфильм» показал вторую серию «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» представила вторую серию мультсериала «Возвращение в Простоквашино», посвященного приключениям Дяди Федора, пса Шарика и кота Матроскина. Премьера состоялась в социальных сетях — в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также на сайте «Кино Mail.Ru». Кроме того, в группе «Союзмультфильма» в «Одноклассниках» появилась игра «Мемори» с персонажами «Возвращения в Простоквашино», с помощью которой подписчики сообщества студии смогут лучше узнать героев новых серий.

<iframe width="640" height="360" src="//ok.ru/videoembed/1134805322384" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К выходу нового эпизода Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении россиян к ремейкам советских мультфильмов. Согласно полученным данным, интерес к новым версиям старых хитов проявляют молодые люди от 18 до 24 лет. Наибольшей популярностью пользуется «Возвращение в Простоквашино», на втором месте расположились «Новые бременские музыканты», а замыкает тройку лидеров «Новые приключения кота Леопольда». По данным «Кино Mail.Ru», «Простоквашино» входит в тройку любимых советских мультфильмов среди россиян.

«Возвращение в Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Создатели планируют выпустить 30 новых серий легендарного мультфильма в течение двух лет.