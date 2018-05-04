Стрелка всегда указывает направо: математик показал необычную оптическую иллюзию
Это просто
Это просто
В Сети появилось увлекательное видео со стрелкой, которая при любом вращении всегда показывает направо.
Забавную оптическую иллюзию придумал математик Кокити Сугихара из японского университета Мэйдзи.
Помучив пользователей Сети несколько дней, японец раскрыл секрет этой «магии» в своем Instagram.
Оказывается, она просто одинаково заточена с обеих сторон. Но когда смотришь видео, в это верится с трудом. Судите сами.