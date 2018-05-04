Стрелка всегда указывает направо: математик показал необычную оптическую иллюзию

В Сети появилось увлекательное видео со стрелкой, которая при любом вращении всегда показывает направо.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3MCLdU9hCeo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Забавную оптическую иллюзию придумал математик Кокити Сугихара из японского университета Мэйдзи.

Помучив пользователей Сети несколько дней, японец раскрыл секрет этой «магии» в своем Instagram.

Он объяснил, что распечатанная на 3D-принтере стрелка имеет особую форму, которую можно увидеть, лишь взглянув на нее сверху.

Оказывается, она просто одинаково заточена с обеих сторон. Но когда смотришь видео, в это верится с трудом. Судите сами.