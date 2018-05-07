Шлемы для гвардейцев Ватикана будут печатать на 3D-принтере

Швейцарская гвардия Ватикана решила изменить своим многовековым традициям: в ближайшее время военные заменят свои металлические шлемы на более удобные копии из пластика, распечатанные на 3D-принтере.

Новые головные уборы не просто легче старых. Они защищают от ультрафиолетового облучения и стоят в два раза дешевле.

Пластиковые шлемы будут также украшены гербом Папы Юлия II, который и основал гвардию Ватикана в 1506 году.

Швейцарская гвардия считается старейшей в мире регулярной армией, сохранившейся до наших дней. Сейчас в ней служат чуть более ста гвардейцев. Традиционно, «папские телохранители» — это граждане Швейцарии, холостые католики ростом не ниже 174 см. Они разговаривают на немецком языке, а жениться могут только по специальному разрешению.