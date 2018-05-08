Ракеты и гуляния: как проходят самые странные похороны в мире (видео)

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18:09 (мск), источник: Новости Mail.Ru

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Этой традиции уже много лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
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