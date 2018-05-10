Минутка ностальгии. Backstreet Boys переоделись в Spice Girls и станцевали под их хиты
Было очень весело.
Было очень весело.
Не так давно популярный
Такая новость стала настоящим подарком для поклонников группы, среди которых оказались их коллеги из американского
Это действо произошло во время выступления музыкантов на круизном лайнере в начале мая. В Сети уже появились фото и видео с забавного шоу.
Кстати, Backstreet Boys в ходе концерта вспомнили и других своих коллег. Они также станцевали под песни «Oops!..I Did It Again» Бритни Спирс, «Raise Your Glass» Пинк и «Hollaback Girl» Гвен Стефани.