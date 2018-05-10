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18:25 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Минутка ностальгии. Backstreet Boys переоделись в Spice Girls и станцевали под их хиты

Было очень весело.

Не так давно популярный герлз-бэнд 90-х Spice Girls, который распался еще в 2001 году, объявил о планах воссоединиться и даже начал работать над новым альбомом в полном составе.

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Такая новость стала настоящим подарком для поклонников группы, среди которых оказались их коллеги из американского бойз-бэнда Backstreet Boys. Видимо, решив поддержать девушек в этом начинании, музыканты переоделись в участниц Spice Girls и станцевали под их хиты «Wannabe» и «Say Youʼll Be There».

Это действо произошло во время выступления музыкантов на круизном лайнере в начале мая. В Сети уже появились фото и видео с забавного шоу.

Кстати, Backstreet Boys в ходе концерта вспомнили и других своих коллег. Они также станцевали под песни «Oops!..I Did It Again» Бритни Спирс, «Raise Your Glass» Пинк и «Hollaback Girl» Гвен Стефани.

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