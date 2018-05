Минутка ностальгии. Backstreet Boys переоделись в Spice Girls и станцевали под их хиты

Такая новость стала настоящим подарком для поклонников группы, среди которых оказались их коллеги из американского бойз-бэнда Backstreet Boys. Видимо, решив поддержать девушек в этом начинании, музыканты переоделись в участниц Spice Girls и станцевали под их хиты «Wannabe» и «Say Youʼll Be There».

Кстати, Backstreet Boys в ходе концерта вспомнили и других своих коллег. Они также станцевали под песни «Oops!..I Did It Again» Бритни Спирс, «Raise Your Glass» Пинк и «Hollaback Girl» Гвен Стефани.