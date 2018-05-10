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18:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Самарские коммунальщики борются с должниками с помощью «пирамиды позора» (фото)

Трехтонную конструкцию с надписью «Вы должны» установили напротив дома одного из неплательщиков.

Устав присылать бумажные уведомления о задолженности по воде, предприятие «Самарские коммунальные системы» решило перейти к решительным мерам.

Напротив особняка одного из местных жителей, который задолжал более 60 тысяч рублей, коммунальщики установили трехтонную пирамиду «позора». На ее гранях красуются надписи: «Здесь живет должник», «Вы должны» и «Долг за воду заплатите».

В пресс-службе «Самарских коммунальных систем» уточнили, что сразу после установки пирамиды мужчина согласился оплатить долг.

А после того, как задолженность будет погашена, бетонную конструкцию демонтируют и перевезут к следующему «забывчивому» абоненту.

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