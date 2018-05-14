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19:56 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британка превращает своих пони в разноцветных единорогов (видео)

Сказочные перевоплощения занимают несколько часов.

37-летняя Эмили Вулли из британского города Вустер превратила свою жизнь в настоящую сказку. Управляя небольшой фермой, она ежедневно тратит по несколько часов, чтобы превратить своих пони в единорогов.

Вместе с грумером Луизой Уикенс Эмили красит нетоксичной краской гривы животных в радужные цвета, украшает их цветами и лентами, копыта покрывает блестящей краской. И последний штрих — инкрустированный блестками рог, который крепится к уздечке.

Выглядит это действительно волшебно.

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