Британка превращает своих пони в разноцветных единорогов (видео)
Сказочные перевоплощения занимают несколько часов.
Сказочные перевоплощения занимают несколько часов.
37-летняя Эмили Вулли из британского города Вустер превратила свою жизнь в настоящую сказку. Управляя небольшой фермой, она ежедневно тратит по несколько часов, чтобы превратить своих пони в единорогов.
Вместе с грумером Луизой Уикенс Эмили красит нетоксичной краской гривы животных в радужные цвета, украшает их цветами и лентами, копыта покрывает блестящей краской. И последний штрих — инкрустированный блестками рог, который крепится к уздечке.
Выглядит это действительно волшебно.