Italian Pasta Map [1857x2000] from r/MapPorn
Опубликован путеводитель по итальянской пасте (фото)
Из карты можно узнать, какую пасту готовят в разных регионах страны.
Из карты можно узнать, какую пасту готовят в разных регионах страны.
Паста является такой же визитной карточкой Италии, как пицца или, скажем, Пизанская башня. В каждой части страны это блюдо готовят
Здесь можно увидеть, как выглядит блюдо, как оно называется и с какими особенными продуктами или соусами готовится.
К примеру, можно заметить, что жители южных регионов выбирают более тонкие макаронные изделия (такие, как спагетти) и добавляют в блюдо больше морепродуктов.