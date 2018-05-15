Опубликован путеводитель по итальянской пасте (фото)

Паста является такой же визитной карточкой Италии, как пицца или, скажем, Пизанская башня. В каждой части страны это блюдо готовят по-разному. Чтобы не запутаться в особенностях ее приготовления, можно воспользоваться подсказкой — картой итальянской пасты, которую опубликовал пользователь Reddit под ником Sticcia.

Здесь можно увидеть, как выглядит блюдо, как оно называется и с какими особенными продуктами или соусами готовится.