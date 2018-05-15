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17:57 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Опубликован путеводитель по итальянской пасте (фото)

Из карты можно узнать, какую пасту готовят в разных регионах страны.

Паста является такой же визитной карточкой Италии, как пицца или, скажем, Пизанская башня. В каждой части страны это блюдо готовят по-разному. Чтобы не запутаться в особенностях ее приготовления, можно воспользоваться подсказкой — картой итальянской пасты, которую опубликовал пользователь Reddit под ником Sticcia.

Здесь можно увидеть, как выглядит блюдо, как оно называется и с какими особенными продуктами или соусами готовится.

Italian Pasta Map [1857x2000] from r/MapPorn

К примеру, можно заметить, что жители южных регионов выбирают более тонкие макаронные изделия (такие, как спагетти) и добавляют в блюдо больше морепродуктов.

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