Японские железнодорожники извинились за отправление поезда на 25 секунд раньше
Непростительная ошибка машиниста разозлила пассажиров.
Непростительная ошибка машиниста разозлила пассажиров.
История, которая могла случиться только в Японии. Местная транспортная компания JR West опубликовала официальное извинение перед пассажирами за то, что один из ее поездов накануне отправился со станции на целых 25 секунд раньше положенного времени.
В итоге железнодорожники отметили, что такому не может быть оправданий, и впредь они постараются сделать все возможное, чтобы избежать подобных ошибок.