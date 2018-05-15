Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили на предложение Киева считать Крымский мост «общим»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Сына погибшего полицейского отвели в школу 70 сослуживцев отца
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
«Я не знал секса до 37 лет»Джозеф жил без секса десятки лет, но вынужденный целибат не сделал его женоненавистником
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Малахова сняли спящим с экс-супругой Джигарханяна
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ: Конгресс разрешил Трампу расторгнуть 30-летний договор с РФ
СМИ: Эскортница поведала, что не сделает за деньги
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
Гуф признался в любви Кети Топурия
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
18:17 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Японские железнодорожники извинились за отправление поезда на 25 секунд раньше

Непростительная ошибка машиниста разозлила пассажиров.

Источник: AFP 2018

История, которая могла случиться только в Японии. Местная транспортная компания JR West опубликовала официальное извинение перед пассажирами за то, что один из ее поездов накануне отправился со станции на целых 25 секунд раньше положенного времени.

По сообщению компании, состав должен был отправиться со станции Нотогава в префектуре Шига в 7 часов 12 минут ровно, но машинист что-то перепутал и закрыл двери в 7 часов 11 минут и 35 секунд.

Из-за этой ошибки некоторые пассажиры не успели на поезд, и немедленно пожаловались на нарушение дежурному по станции.

В итоге железнодорожники отметили, что такому не может быть оправданий, и впредь они постараются сделать все возможное, чтобы избежать подобных ошибок.

 В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
Репортаж из соцсетей: Путин на «Камазе» открыл Крымский мост
Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста
Алексей Мордашов попросил у правительства 7,5 млрд рублей
Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка
В США заявили о готовности ввести новые санкции против России
Медведеву предложили создать новое министерство
Тренировочные поля сборных Аргентины и Англии съела плесень
Корея без Путина: чем закончится встреча лидеров КНДР и США
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Зеппельта пустили в Россию, здесь его ждут следователи МИД Германии заявил о том, что немецкий журналист получил визу в Россию для работы на футбольном ЧМ
Авто
Полисы ОСАГО подорожают: известно, как сильно Банк России предлагает на первом этапе либерализации тарифов в ОСАГО расширить границы тарифного коридора на 20%
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Москве предрекли большую распродажу квартир
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
В Госдуме нашли новое применение списанным памятникам Ленину
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь