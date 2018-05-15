Японские железнодорожники извинились за отправление поезда на 25 секунд раньше

Источник: AFP 2018

История, которая могла случиться только в Японии. Местная транспортная компания JR West опубликовала официальное извинение перед пассажирами за то, что один из ее поездов накануне отправился со станции на целых 25 секунд раньше положенного времени.

По сообщению компании, состав должен был отправиться со станции Нотогава в префектуре Шига в 7 часов 12 минут ровно, но машинист что-то перепутал и закрыл двери в 7 часов 11 минут и 35 секунд.

Из-за этой ошибки некоторые пассажиры не успели на поезд, и немедленно пожаловались на нарушение дежурному по станции.