В Китае открылось гигантское колесо обозрения (фото)
Оно расположено прямо посреди реки.
Оно расположено прямо посреди реки.
Самое большое в мире колесо обозрения без спиц открылось на мосту через реку Байланг в округе Вэйфан в Китае.
Высота нового аттракциона «Бохайский глаз» составляет 145 метров, что на 10 метров выше европейского рекордсмена — «Лондонского глаза».
В китайском колесе обозрения 36 кабинок, каждая из которых оборудована телевизором, кондиционером и
Отметим, что самым большим колесом обозрения в мире (правда, со спицами) на данный момент является High Roller в