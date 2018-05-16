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18:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Китае открылось гигантское колесо обозрения (фото)

Оно расположено прямо посреди реки.

Самое большое в мире колесо обозрения без спиц открылось на мосту через реку Байланг в округе Вэйфан в Китае.

Во время загрузки произошла ошибка.
Полный круг китайское колесо делает за полчаса.

Высота нового аттракциона «Бохайский глаз» составляет 145 метров, что на 10 метров выше европейского рекордсмена — «Лондонского глаза».

Во время загрузки произошла ошибка.Колесо обозрения London Eye, Лондон

В китайском колесе обозрения 36 кабинок, каждая из которых оборудована телевизором, кондиционером и Wi-Fi. Поместиться в такой кабинке могут до 10 человек.

Отметим, что самым большим колесом обозрения в мире (правда, со спицами) на данный момент является High Roller в Лас-Вегасе. Его высота составляет 167 метров.

Во время загрузки произошла ошибка.Колесо обозрения High Roller, Лас-Вегас
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