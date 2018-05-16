Инсталляция в виде пункта проката оружия появилась в США (фото)

Они установили стойку проката велосипедов в центре Чикаго, но вместо средств передвижения там находятся несколько копий винтовок AR-15. Эта модель была выбрана не случайно. Она считается одной из самых популярных в оружейных магазинах и часто используется преступниками в массовых убийствах.