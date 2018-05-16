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18:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Инсталляция в виде пункта проката оружия появилась в США (фото)

Она расположена на одной из центральных улиц Чикаго.

Авторы проекта решили показать, насколько просто сегодня достать оружие в Америке.

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Они установили стойку проката велосипедов в центре Чикаго, но вместо средств передвижения там находятся несколько копий винтовок AR-15. Эта модель была выбрана не случайно. Она считается одной из самых популярных в оружейных магазинах и часто используется преступниками в массовых убийствах.

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С помощью инстялляции авторы проекта намерены привлечь внимание к проблеме доступности оружия в США.

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