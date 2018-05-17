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01:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Вор исполнил победный танец перед камерой видеонаблюдения

Преступника подвело отличное настроение.

Полиция американского города Фресно поймала вора, который в течение трех ночей выносил ценное оборудование из одного из офисных зданий.

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А попался парень, потому что слишком рано обрадовался своему «идеальному» преступлению.

Подозрительного молодого человека, выходящего рано утром с большими дорожными сумками из здания офиса (сотрудники которого, к слову, днем ранее уже заявили о взломе), полицейские задержали до выяснения обстоятельств. У парня нашли краденый ноутбук и связку ключей.

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка не только испытали облегчение от раскрытого дела, но и посмеялись от души. На видео вор, впечатленный своей добычей, не удержался и исполнил победный танец, повернувшись лицом прямо в камеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь артистичный вор будет танцевать уже за решеткой.

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