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20:18 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Китае появится самая большая смотровая площадка из стекла (фото)

Серьезное испытание для тех, кто боится высоты.

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Китайские инженеры снова порадовали любителей экстрима. Уже в июне национальном парке в городе Цинъюань в провинции Гуанси на юго-востоке страны можно будет посетить самую экстремальную смотровую площадку в мире.

Конструкция состоит из двух длинных стеклянных мостов, выступающих над отвесной скалой на 72 метра на высоте 202 метров и заканчивающихся круглой панорамной площадкой, с которой открывается захватывающий вид на живописную долину и расположенные рядом водопады.

Экстремальная смотровая площадка поддерживается тремя слоями закаленных стеклянных панелей толщиной 4,5 см и способна выдержать вес более 20 тонн.

Захватывающую консольную структуру Yun Tian Bo Ba также называют Glass Grand Canyon благодаря своему аналогичному дизайну с Grand Canyon Skywalk в Аризоне, США. Однако китайский вариант почти в три раза превышает длину своего американского аналога.

Grand Canyon Skywalk, Аризона, США
Отмечается, что после открытия площадки, местные власти будут подавать заявку на ряд мировых рекордов.
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