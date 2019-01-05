Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы не любим русских»: Канада — о поражении сборной России
В Болгарии нашли забытый склад с «новыми» BMW (фото)
Дарья Мельникова впервые показала новорожденного сына
Куда пропал с экранов Александр Домогаров
Почему вам пора задуматься о покупке жилья комфорткласса
Как поесть на 11 рублей и не умереть?Россияне раскрывают рецепты выживания
Украинскую журналистку поставили на место за шутку на ТВ
СМИ США отреагировали на два буллита в ворота РФ
Самые влиятельные звезды российского ТВ: тогда и сейчас
Сергей Бурунов: «Я тринадцать лет озвучиваю ДиКаприо»
Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль»
Источник: «Ростов» арендовал у «Зенита» игрока до конца сезона
Тайные связи: звезды, которые долго скрывали свои отношения
Какой водой лучше умывать лицо
Джереми Кларксон назвал худшие автомобили 2018 года
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW (фото)
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Как фотограф превращает дома в шедевры (фото)
Фоторепортажи
10Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года
30Кого мы потеряли в 2018 году
10:32 (мск), источник: Mail.ru Новости

Бассейн в океане: как выглядит Большая голубая дыра в Белизе (фото)

Неспроста это место обожают дайверы.

Большая голубая дыра, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и тщательно охраняется законом, находится в территориальных водах государства Белиз в Центральной Америке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как выглядит «Драконий пляж» в Испании (фото)

Похожая на круглый бассейн с синей водой, дыра на самом деле является 124-метровой карстовой воронкой, которая образовалась естественным путем. Считается, что при поднятии океана после ледникового периода вода затопила известняковые пещеры, «потолок» которых со временем обвалился и образовал воронку.

Большая голубая дыра получила общую известность в 1972 году после того, как ее исследовал Жак-Ив Кусто.

Сейчас это место привлекает тысячи туристов, которые могут любоваться им с воздуха (взяв вертолетную экскурсию) или нырнув внутрь воронки с аквалангом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Кстати, согласно многочисленным рейтингам, Большая голубая дыра входит в топ-10 самых привлекательных и популярных мест для дайвинга на планете.

Здесь расположены красивые рифы, обитают гигантские груперы, акулы-няньки, несколько видов рифовых акул, морские черепахи и многие другие подводные обитатели.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Хакеры опубликовали доклады о работе Sputnik и RT
ФБР поймало россиянина на острове в Тихом океане
Трамп пригрозил ввести в США режим ЧП
Сборная России по хоккею не смогла выйти в финал МЧМ-2019
Спасенный в Магнитогорске младенец пошел на поправку
Доход Порошенко в 2018 году вырос в 82 раза
Пираты похитили шестерых россиян у берегов Бенина
Спорт
Интрига еще жива. «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» Действующий чемпион победил со счетом 2:1
Hi-Tech
Какими будут магазины в 2040 году Вы удивитесь!
Авто
Лучшее за 2018: в Тульской области посреди поля гниют 330 авто В 90-е бывший сотрудник АЗЛК Михаил Красинец продал квартиру в Москве и уехал в Тульскую область. Так в сельское поле вросли три сотни редких машин. За эту коллекцию под открытым небом одни прозвали собирателя варваром, другие — спасителем наследия
Кино
Весь Петров: 13 ярких ролей актера в кино и сериалах Он молод, красив и талантлив. Его лицо не сходит с кино- и телеэкранов. Не знаете, о ком речь? Тогда наша подборка ярких ролей Александра Петрова для вас! А все, кто уже состоит в рядах поклонников артиста, могут просто еще раз насладиться его работами
Недвижимость
6 причин переплатить за жилье
5 предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Как вырастут цены на жилье в 2019 году
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Дети
Дарья Мельникова впервые показала новорожденного сына Актриса выложила фото с детьми в сеть
Леди
Личная история: как дружба с косметологом изменила мою жизнь Пойти в 33 года впервые к косметологу и подружиться с ним? Но что дальше?
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь