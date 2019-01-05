Бассейн в океане: как выглядит Большая голубая дыра в Белизе (фото)
Неспроста это место обожают дайверы.
Неспроста это место обожают дайверы.
Большая голубая дыра, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и тщательно охраняется законом, находится в территориальных водах государства Белиз в Центральной Америке.
Похожая на круглый бассейн с синей водой, дыра на самом деле является 124-метровой карстовой воронкой, которая образовалась естественным путем. Считается, что при поднятии океана после ледникового периода вода затопила известняковые пещеры, «потолок» которых со временем обвалился и образовал воронку.
Большая голубая дыра получила общую известность в 1972 году после того, как ее исследовал
Сейчас это место привлекает тысячи туристов, которые могут любоваться им с воздуха (взяв вертолетную экскурсию) или нырнув внутрь воронки с аквалангом.
Здесь расположены красивые рифы, обитают гигантские груперы,
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