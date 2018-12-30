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17:07 (мск), источник: Mail.ru Новости

Чем знаменита Долина падающих птиц (фото)

Ученые до сих пор не могут объяснить то, что здесь происходит.

На нашей планете есть множество мест, где происходят необъяснимые явления. К одному из них можно отнести долину Джатинга («Долина падающих птиц»), которая находится в Индии, в северо-восточном штате Ассам в горах Северный Качар.

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На территории этой впадины (размерами 2 на 10 км) располагается небольшая старая деревня. Именно в этом районе в конце лета происходят необъяснимые явления. Во второй половине августа в новолуние в долине начинает дуть ветер, а жители и гости деревни разводят костры, на которые слетаются птицы.

Некоторые просто низко кружат над огнем, а некоторые падают на землю, как под гипнозом.

Они несколько дней не едят, не пьют, не реагируют на людей, но со временем все проходит, и они могут улететь.
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Почему это происходит, ученые до сих пор не знают, а серьезных научных исследований здесь не проводилось. Индийские ученые выяснили, что птицы начисто игнорировали искусственные источники света, а также не проявляли никаких отклонений от поведения при отсутствии ветра или при луне.

На данный момент основной является версия о наличии в данной местности кратковременной геомагнитной аномалии, вызванной совокупностью всех факторов вместе (безлуние, ветер, темное время суток и огонь).

А вот у местных есть свое объяснение: по легенде этих птиц посылают людям боги за праведную жизнь. Раньше жители деревни собирали упавших птиц и съедали. Сейчас такой традиции больше нет. Власти и экологи просят и туристов не трогать птичек — для этого по всей территории развешаны специальные таблички-напоминания.

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