Чем знаменита Долина падающих птиц (фото)
Ученые до сих пор не могут объяснить то, что здесь происходит.
Ученые до сих пор не могут объяснить то, что здесь происходит.
На нашей планете есть множество мест, где происходят необъяснимые явления. К одному из них можно отнести долину Джатинга («Долина падающих птиц»), которая находится в Индии, в
На территории этой впадины (размерами 2 на 10 км) располагается небольшая старая деревня. Именно в этом районе в конце лета происходят необъяснимые явления. Во второй половине августа в новолуние в долине начинает дуть ветер, а жители и гости деревни разводят костры, на которые слетаются птицы.
Некоторые просто низко кружат над огнем, а некоторые падают на землю, как под гипнозом.
Почему это происходит, ученые до сих пор не знают, а серьезных научных исследований здесь не проводилось. Индийские ученые выяснили, что птицы начисто игнорировали искусственные источники света, а также не проявляли никаких отклонений от поведения при отсутствии ветра или при луне.
А вот у местных есть свое объяснение: по легенде этих птиц посылают людям боги за праведную жизнь. Раньше жители деревни собирали упавших птиц и съедали. Сейчас такой традиции больше нет. Власти и экологи просят и туристов не трогать птичек — для этого по всей территории развешаны специальные
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