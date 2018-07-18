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14:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит проклятый остров Гайола в Италии (фото)

Уже много лет остров пустует.

На нашей планете есть множество мест с мистической репутацией. И именно этим они и привлекают тысячи туристов. Такая же дурная слава сделала знаменитым и небольшой остров в Италии, который известен как Проклятый остров Гайола (Isola della Gaiola).

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Он расположен в Неаполитанском заливе у берегов региона Кампания. На самом деле, это два маленьких островка, которые соединены мостом. На одном из островков есть большая вилла.

Уже много лет на острове никто не живет — считается, что он проклят, и с ним связывают множество смертей.

В 1920 году был здесь таинственно убит один из первых владельцев острова Ханс Браун, а вскоре при невыясненных обстоятельствах утонула и его супруга. Новый хозяин острова немец Отто Грунбак умер от сердечного приступа, а после него покончил жизнь самоубийством и следующий владелец Морис Сандоз.

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Смерти, разорения и несчастья преследовали и других людей, решившихся купить остров.

Поэтому вскоре Гайола приобрел плохую славу, и больше никто не хотел здесь жить.

Такая мистическая история привлекает в эти места множество туристов, которые могут не только полюбоваться островом издалека, но и прогуляться по его тропинкам и даже заглянуть в таинственную заброшенную виллу.

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Еще больше мистических мест!

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