Как выглядит проклятый остров Гайола в Италии (фото)
Уже много лет остров пустует.
Уже много лет остров пустует.
На нашей планете есть множество мест с мистической репутацией. И именно этим они и привлекают тысячи туристов. Такая же дурная слава сделала знаменитым и небольшой остров в Италии, который известен как Проклятый остров Гайола (Isola della Gaiola).
Он расположен в Неаполитанском заливе у берегов региона Кампания. На самом деле, это два маленьких островка, которые соединены мостом. На одном из островков есть большая вилла.
В 1920 году был здесь таинственно убит один из первых владельцев острова Ханс Браун, а вскоре при невыясненных обстоятельствах утонула и его супруга. Новый хозяин острова немец Отто Грунбак умер от сердечного приступа, а после него покончил жизнь самоубийством и следующий владелец Морис Сандоз.
Поэтому вскоре Гайола приобрел плохую славу, и больше никто не хотел здесь жить.
Такая мистическая история привлекает в эти места множество туристов, которые могут не только полюбоваться островом издалека, но и прогуляться по его тропинкам и даже заглянуть в таинственную заброшенную виллу.
Еще больше мистических мест!