Лучшие твиты Дональда Трампа собрали в книгу
Она обойдется покупателю в 17,5 долларов.
Она обойдется покупателю в 17,5 долларов.
После успеха тематической выставки лучших записей Twitter «45-го и последнего президента США», которую летом 2017 года организовали авторы американского вечернего шоу The Daily Show с Тревором Ноа, ее создатели взялись за бумажную версию.
Они объявили о предпродаже книги «Президентская библиотека твитов Дональда Трампа», в которой собраны главные «шедевры» американского президента, а также анализ постов и комментарии от сценаристов и ведущего The Daily Show. Предисловие к книге написал президентский биограф Джон Мичем.
Уже сейчас все желающие могут сделать предзаказ в
Хотя официально продажи стартуют только 31 июля, сообщается, что желающих приобрести ее уже так много, что в некоторых магазинах запасы уже закончились.