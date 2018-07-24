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15:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Лучшие твиты Дональда Трампа собрали в книгу

Она обойдется покупателю в 17,5 долларов.

Источник: AP 2018
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После успеха тематической выставки лучших записей Twitter «45-го и последнего президента США», которую летом 2017 года организовали авторы американского вечернего шоу The Daily Show с Тревором Ноа, ее создатели взялись за бумажную версию.

Они объявили о предпродаже книги «Президентская библиотека твитов Дональда Трампа», в которой собраны главные «шедевры» американского президента, а также анализ постов и комментарии от сценаристов и ведущего The Daily Show. Предисловие к книге написал президентский биограф Джон Мичем.

Уже сейчас все желающие могут сделать предзаказ в интернет-магазинах. Бумажная версия в твердом переплете будет стоить 17,5 долларов, а вот электронная версия «нетленки» обойдется покупателю в 14 долларов.

Хотя официально продажи стартуют только 31 июля, сообщается, что желающих приобрести ее уже так много, что в некоторых магазинах запасы уже закончились.

Во время загрузки произошла ошибка.
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