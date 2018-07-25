Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарапова пожаловалась на ситуацию в Крыму, побывав там
Жителям Анапы запретили заходить в Черное море
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Дженнифер Лопез показала идеальный пресс в мини-бикини
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Отдел ГИБДД ввел странный дресс-код для водителей
У граждан хотят забирать автомобили в случае войны
«Спрут»: новое российское оружие потрясет мир (фото)
Пугающий феномен на российском озере (фото)
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
18:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Девочка, которую травили за лишний вес, стала королевой красоты (фото)

Идеальная месть.

Читайте также
Фитнес-тренер нарушила свои же советы и похудела на 12 кг

21-летняя модель из Малайзии Джоанна Джозеф у себя на родине — настоящая суперзвезда. Она известная модель, снимается в клипах и рекламе и участвует в различных конкурсах красоты. Но так было не всегда.

С раннего детства у Джоанны были проблемы с лишним весом. В 7 лет она весила около 60 кг, а к 13 уже была близка к 100 кг. Над ней издевались в школе и на улице, у нее практически не было друзей. Более того, травили ее даже родственники и родители, что в конечном итоге окончательно убило ее самооценку.

Целых три года Джоанна в одиночку боролась с депрессией и комплексами, но в 16 лет она приняла решение действовать. Девушка начала питаться только овощами и фруктами и по ночам по два часа бегала на местном стадионе. Через несколько месяцев ее вес уменьшился в два раза и составил 53 кг.

В 2016 году, когда Джоанне исполнилось 19 лет, она приняла участие в конкурсе красоты и завоевала корону, получив титул «Мисс Селангор 2016». В 2018-м девушка подписала контракт с модельным агентством и отправилась в Индию, где заняла второе место уже на Международном конкурсе красоты.

Сейчас Джоанна не только много снимается, но и участвует в благотворительных программах, в рамках которых поддерживает молодежь, страдающую лишним весом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Девочка, которую травили за лишний вес, стала королевой красоты
Салон красоты предлагает посетителям «комариный маникюр» (видео)
Закончено первое расследование трагедии в Кемерово
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Арестован пятый фигурант дела о пытках в ярославской колонии
Нематоды с Колымы пришли в себя после 30 000 лет спячки
Японский школьник сделал фигурку монстра из настоящих цикад
Любителей поздно поесть разделили на два типа
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь