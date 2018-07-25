Antes | Depois— omeleft (@omeleft) July 24, 2018
Joanna Joseph pic.twitter.com/CVE3Oiwm5Q
Девочка, которую травили за лишний вес, стала королевой красоты (фото)
Идеальная месть.
Идеальная месть.
21-летняя модель из Малайзии Джоанна Джозеф у себя на родине — настоящая суперзвезда. Она известная модель, снимается в клипах и рекламе и участвует в различных конкурсах красоты. Но так было не всегда.
С раннего детства у Джоанны были проблемы с лишним весом. В 7 лет она весила около 60 кг, а к 13 уже была близка к 100 кг. Над ней издевались в школе и на улице, у нее практически не было друзей. Более того, травили ее даже родственники и родители, что в конечном итоге окончательно убило ее самооценку.
Целых три года Джоанна в одиночку боролась с депрессией и комплексами, но в 16 лет она приняла решение действовать. Девушка начала питаться только овощами и фруктами и по ночам по два часа бегала на местном стадионе. Через несколько месяцев ее вес уменьшился в два раза и составил 53 кг.
В 2016 году, когда Джоанне исполнилось 19 лет, она приняла участие в конкурсе красоты и завоевала корону, получив титул «Мисс Селангор 2016». В 2018-м девушка подписала контракт с модельным агентством и отправилась в Индию, где заняла второе место уже на Международном конкурсе красоты.
Сейчас Джоанна не только много снимается, но и участвует в благотворительных программах, в рамках которых поддерживает молодежь, страдающую лишним весом.