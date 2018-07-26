Китаец раскрутил гигантский хулахуп (видео)

Если у человека много свободного времени и отличная фантазия, то очень вероятно, что он прославится в интернете. Так случилось с мужчиной из Китая, который решил раскрутить огромных размеров хулахуп.

Это странное, но захватывающее видео появилось в китайских СМИ, однако, к большому сожалению, имени главного героя узнать не удалось.