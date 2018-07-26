Strength and skill make you play this hula hoop. pic.twitter.com/0X82pXD7of— China Daily (@ChinaDailyUSA) July 26, 2018
Китаец раскрутил гигантский хулахуп (видео)
У него явно есть суперспособности.
У него явно есть суперспособности.
Если у человека много свободного времени и отличная фантазия, то очень вероятно, что он прославится в интернете. Так случилось с мужчиной из Китая, который решил раскрутить огромных размеров хулахуп.
Это странное, но захватывающее видео появилось в китайских СМИ, однако, к большому сожалению, имени главного героя узнать не удалось.
А жаль, возможно, он мог бы пополнить ряды рекордсменов из Книги рекордов Гиннесса. Как, например, итальянец, который на скорость запрыгивает в трусы.