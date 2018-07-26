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13:44 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Китаец раскрутил гигантский хулахуп (видео)

У него явно есть суперспособности.

Если у человека много свободного времени и отличная фантазия, то очень вероятно, что он прославится в интернете. Так случилось с мужчиной из Китая, который решил раскрутить огромных размеров хулахуп.

Это странное, но захватывающее видео появилось в китайских СМИ, однако, к большому сожалению, имени главного героя узнать не удалось.

А жаль, возможно, он мог бы пополнить ряды рекордсменов из Книги рекордов Гиннесса. Как, например, итальянец, который на скорость запрыгивает в трусы.

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