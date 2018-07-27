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17:54 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Эти фото — просто космос

Королевский музей Гринвич опубликовал шорт-лист участников конкурса астрофотографии Insight Astronomy Photographer of the Year. Автор лучшей работы получит 10 000 фунтов стерлингов (около 824 тысяч рублей). Если вы астрофотограф, возьмите конкурс на заметку, если нет — просто наслаждайтесь.

Источник: Peter Ward

Питер Вард: «Яркость солнечной короны (внешних слоев атмосферы Солнца, — прим. ред.) скрывает детали Луны в глазах человека во время полного солнечного затмения. Но, накладывая множественные цифровые экспозиции, в этом случае от двух секунд до 1/2000-й секунды, можно обнаружить гораздо больше. При этом снимки eXtreme High Dynamic Range (XHDR — технология работы с изображением и видео, — прим. ред.) показывают не только блестящую солнечную корону, но и новейшую из новых лун (новолуние — фаза Луны, при которой она находится на одной линии с Солнцем относительно Земли, — прим. ред.), которые здесь освещены солнечным светом, отражающимся от Земли».

Источник: Mark Hanson and others

Марк Хансон, Воррен Келли и др.: «Эти туманности в Corona Australis (созвездие Южной короны, — прим. ред.) демонстрируют характерный синий цвет, создаваемый светом горячих звезд, отраженных космической пылью на основе кремнезема».

Источник: Michael Zav'yalov

Михаил Завьялов: «Компанией из трех человек мы проехали 2000 километров, чтобы сфотографировать Северное сияние. Мы отправились из города Ярославль в Россию в Териберку на побережье Баренцева моря за Полярный круг. В течение четырех дней нам не повезло с погодой, шел сильный снег, и над морем катились тяжелые облака».

Но, наконец, небо прояснилось, а вечером мы увидели то, ради чего прошли такой долгий путь! Северное сияние предстало во всем своем величии, мягко изгибаясь на звездном ночном небе.
Источник: Mario Cogo

Марио Кого: «Туманность Голова ведьмы находилась в верхней части моего списка астрофото. Две ночи под темным намибийским небом дали мне шанс сделать эту фотографию в идеальных условиях».

Это очень слабое молекулярное облако освещено Ригелем, которое, не считая Солнца, является седьмой по яркости звездой неба и самой яркой звездой в созвездии Ориона.
Источник: Łukasz Sujka

Лукаш Суйка: «Это изображение представляет собой активную область AR2665 на Солнце, которая была одним из крупнейших активных регионов в 2017 году».

Источник: Nicolas Lefaudeux

Николас Лефодо: «Полная Луна преимущественно однотонна, но когда нет высококонтрастных рельефных теней, мы видим необычное зрелище: лунные цвета! Я попытался в прошлом сделать такой образ, просто увеличив насыщенность, из-за чего Луна стала неприглядной и психоделической. На этот раз я использовал аналогичные алгоритмы тем, которые я разработал для солнечного затмения. Это превратило Полную Луну в красивую рождественскую елочку с большим разнообразием оттенков и цветов. Я был удивлен, увидев, что одни кратеры синие, а другие оранжевые».

Источник: Mikkel Beiter

Майкл Биттер: «Условия для съемки сияний в ту ночь были не самыми лучшими из-за яркой Луны — но я рискнул и вернулся домой с этим потрясающим снимком. Чтобы сегодня получить отличную фотографию Aurora Borealis (Полярное сияние, — прим. ред.), вам нужна интересная окружающая обстановка. Небольшой бассейн с камнями стал идеальным передним планом и естественной ведущей линией в композиции. Великолепная ночь под Полярным сиянием!».

Источник: Carlos F. Turienzo

Карлос Туриенцо: «Мы ехали в течение 24 часов, не спали, чтобы достичь места назначения до той ночи, когда было предсказано чистое небо. Добравшись до хижины с приятным ужином, мы поднялись на скалу и ждали ночи. К сожалению, небо было облачным. Но мы остались, будучи оптимистами и зная, что все наши усилия будут вознаграждены, и в итоге облака исчезли, и случилось волшебство: над горами появился прекрасный Млечный Путь! Удивительно было стоять вместе, наслаждаясь великолепным зрелищем, настоящей мечтой».

Источник: Jez Hughes

Чез Хаггес: «На этом фото показан Млечный путь, поднимающийся над одним из самых старых деревьев на Земле в Древнем сосновом лесу Бристлекон, находящимся в Белых горах Калифорнии. Небо было невероятно темным, и было видно, что приближается гроза. У меня бы хватило времени только на один снимок неба. Мне удалось осветить дерево и выявить невероятные детали, которые эти старые сосны имеют в своей структуре».

Источник: Miguel Angel García Borrella and Lluis Romero Vent

Мигель Борелла и Луис Вентура: Туманность Ориона, также известная как Messier 42, M42 или NGC 1976, представляет собой диффузную туманность, расположенную на Млечном пути, к югу от пояса Ориона в созвездии Ориона. Это одна из самых ярких туманностей и видна невооруженным глазом в ночном небе. M42 расположен на расстоянии 1270 световых лет и является ближайшей областью массивного образования звезд на Земле. Туманность M42 оценивается в 24 световых года и имеет массу примерно в 2000 раз больше, чем у Солнца. Этот образ является результатом усилий двух астрофотографов Мигеля Анхеля Гарсиа Борреллы и Луиса Ромеро Вентура, который выбрал общую цель области Ориона (одна из самых красивых областей нашего ночного неба), используя различное оборудование из своих обсерваторий, которые расположены в сотнях километров друг от друга.

Источник: Jake Mosher

Джейк Мошер: «На этом изображении сухое можжевеловое дерево на северных Скалистых горах Монтаны в начале зимы. Я заметил это дерево пару лет назад и сказал себе, что мне нужно вернуться и сделать фото. Для того чтобы убедиться, что мой Polaris (фотоаппарат, — прим. ред.) находится в нужном месте, потребовалось несколько тестовых снимков с длинными экспозициями, но в конечном итоге получились такими, каких я и представить себе не мог».

Источник: Jingpeng Liu

Джинпен Лу: «После долгой поездки мы наконец дошли до финальной точки нашего путешествия, преследуя летний Млечный Путь. Наш путь естественным образом прекратился в суровых ландшафтах Национального Парка Бесплодных земель. Это изображение представляет собой панораму из 6 снимков: три для неба и три для переднего плана. Все были сделаны последовательно с использованием одной и той же экипировки и одинаковых настроек экспозиции из одного места в течение короткого периода времени».

Источник: Tom O'Donoghue, Olly Penrice

Том О'Донохью и Олии Пенрис: «IC342 в созвездии Camelopardalis также известен как скрытая галактика. Несмотря на то, что она является одной из крупнейших галактик, видимых в Северном полушарии, ее сложно увидеть за звездами и пылью, поскольку она лежит в плоскости Млечного Пути».

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