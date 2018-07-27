Эти фото — просто космос

Источник: Peter Ward

Питер Вард: «Яркость солнечной короны (внешних слоев атмосферы Солнца, — прим. ред.) скрывает детали Луны в глазах человека во время полного солнечного затмения. Но, накладывая множественные цифровые экспозиции, в этом случае от двух секунд до 1/2000-й секунды, можно обнаружить гораздо больше. При этом снимки eXtreme High Dynamic Range (XHDR — технология работы с изображением и видео, — прим. ред.) показывают не только блестящую солнечную корону, но и новейшую из новых лун (новолуние — фаза Луны, при которой она находится на одной линии с Солнцем относительно Земли, — прим. ред.), которые здесь освещены солнечным светом, отражающимся от Земли».

Источник: Mark Hanson and others

Марк Хансон, Воррен Келли и др.: «Эти туманности в Corona Australis (созвездие Южной короны, — прим. ред.) демонстрируют характерный синий цвет, создаваемый светом горячих звезд, отраженных космической пылью на основе кремнезема».

Источник: Michael Zav'yalov

Михаил Завьялов: «Компанией из трех человек мы проехали 2000 километров, чтобы сфотографировать Северное сияние. Мы отправились из города Ярославль в Россию в Териберку на побережье Баренцева моря за Полярный круг. В течение четырех дней нам не повезло с погодой, шел сильный снег, и над морем катились тяжелые облака».

Но, наконец, небо прояснилось, а вечером мы увидели то, ради чего прошли такой долгий путь! Северное сияние предстало во всем своем величии , мягко изгибаясь на звездном ночном небе.

Источник: Mario Cogo

Марио Кого: «Туманность Голова ведьмы находилась в верхней части моего списка астрофото. Две ночи под темным намибийским небом дали мне шанс сделать эту фотографию в идеальных условиях».

Это очень слабое молекулярное облако освещено Ригелем, которое, не считая Солнца, является седьмой по яркости звездой неба и самой яркой звездой в созвездии Ориона.

Источник: Łukasz Sujka

Лукаш Суйка: «Это изображение представляет собой активную область AR2665 на Солнце, которая была одним из крупнейших активных регионов в 2017 году».

Источник: Nicolas Lefaudeux

Николас Лефодо: «Полная Луна преимущественно однотонна, но когда нет высококонтрастных рельефных теней, мы видим необычное зрелище: лунные цвета! Я попытался в прошлом сделать такой образ, просто увеличив насыщенность, из-за чего Луна стала неприглядной и психоделической. На этот раз я использовал аналогичные алгоритмы тем, которые я разработал для солнечного затмения. Это превратило Полную Луну в красивую рождественскую елочку с большим разнообразием оттенков и цветов. Я был удивлен, увидев, что одни кратеры синие, а другие оранжевые».

Источник: Mikkel Beiter

Майкл Биттер: «Условия для съемки сияний в ту ночь были не самыми лучшими из-за яркой Луны — но я рискнул и вернулся домой с этим потрясающим снимком. Чтобы сегодня получить отличную фотографию Aurora Borealis (Полярное сияние, — прим. ред.), вам нужна интересная окружающая обстановка. Небольшой бассейн с камнями стал идеальным передним планом и естественной ведущей линией в композиции. Великолепная ночь под Полярным сиянием!».

Источник: Carlos F. Turienzo

Карлос Туриенцо: «Мы ехали в течение 24 часов, не спали, чтобы достичь места назначения до той ночи, когда было предсказано чистое небо. Добравшись до хижины с приятным ужином, мы поднялись на скалу и ждали ночи. К сожалению, небо было облачным. Но мы остались, будучи оптимистами и зная, что все наши усилия будут вознаграждены, и в итоге облака исчезли, и случилось волшебство: над горами появился прекрасный Млечный Путь! Удивительно было стоять вместе, наслаждаясь великолепным зрелищем, настоящей мечтой».

Источник: Jez Hughes

Чез Хаггес: «На этом фото показан Млечный путь, поднимающийся над одним из самых старых деревьев на Земле в Древнем сосновом лесу Бристлекон, находящимся в Белых горах Калифорнии. Небо было невероятно темным, и было видно, что приближается гроза. У меня бы хватило времени только на один снимок неба. Мне удалось осветить дерево и выявить невероятные детали, которые эти старые сосны имеют в своей структуре».

Источник: Miguel Angel García Borrella and Lluis Romero Vent

Мигель Борелла и Луис Вентура: Туманность Ориона, также известная как Messier 42, M42 или NGC 1976, представляет собой диффузную туманность, расположенную на Млечном пути, к югу от пояса Ориона в созвездии Ориона. Это одна из самых ярких туманностей и видна невооруженным глазом в ночном небе. M42 расположен на расстоянии 1270 световых лет и является ближайшей областью массивного образования звезд на Земле. Туманность M42 оценивается в 24 световых года и имеет массу примерно в 2000 раз больше, чем у Солнца. Этот образ является результатом усилий двух астрофотографов Мигеля Анхеля Гарсиа Борреллы и Луиса Ромеро Вентура, который выбрал общую цель области Ориона (одна из самых красивых областей нашего ночного неба), используя различное оборудование из своих обсерваторий, которые расположены в сотнях километров друг от друга.

Источник: Jake Mosher

Джейк Мошер: «На этом изображении сухое можжевеловое дерево на северных Скалистых горах Монтаны в начале зимы. Я заметил это дерево пару лет назад и сказал себе, что мне нужно вернуться и сделать фото. Для того чтобы убедиться, что мой Polaris (фотоаппарат, — прим. ред.) находится в нужном месте, потребовалось несколько тестовых снимков с длинными экспозициями, но в конечном итоге получились такими, каких я и представить себе не мог».

Источник: Jingpeng Liu

Джинпен Лу: «После долгой поездки мы наконец дошли до финальной точки нашего путешествия, преследуя летний Млечный Путь. Наш путь естественным образом прекратился в суровых ландшафтах Национального Парка Бесплодных земель. Это изображение представляет собой панораму из 6 снимков: три для неба и три для переднего плана. Все были сделаны последовательно с использованием одной и той же экипировки и одинаковых настроек экспозиции из одного места в течение короткого периода времени».

Источник: Tom O'Donoghue, Olly Penrice