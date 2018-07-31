Два австралийца создали блог с самыми забавными «инстаграм-мужьями»
Эти люди стоят за красивыми фото девушек в соцсетях.
Эти люди стоят за красивыми фото девушек в соцсетях.
С развитием соцсетей и фотоблогов как никогда стал актуальным вопрос качественного контента. Одними селфи свой профиль уже не наполнишь — нужно разнообразие. А потому, если у девушки есть спутник жизни, то вопрос личного фотографа и красивых снимков отпадает сам собой.
Таким образом пару лет назад появились понятие Instagram husband (инстаграм-муж) и Instagram boyfriend (инстаграм-бойфренд). Это те неизвестные герои, которые готовы на все, чтобы сделать лучшие в мире фото своей возлюбленной.
Два австралийца, решивших не называть свои имена, сделали забавный блог под названием Boyfriends Of Instagram, где они собирают самые смешные снимки инстаграмных (поневоле) мужчин. И этот блог оказался близок многим — сейчас на него подписаны около 140 тысяч человек.
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