Аризону вновь накрыла мощная песчаная буря (видео)
Пыльные штормы явно «полюбили» эту местность.
Пыльные штормы явно «полюбили» эту местность.
Жители американского штата Аризона второй раз за месяц могли наблюдать песчаную бурю, которая напоминала настоящий апокалипсис.
В Сети появились профессиональные аэроснимки и видео пыльного облака, неминуемо надвигающегося на город Феникс.
Местные жители, оказавшиеся в эпицентре шторма, снимали происходящее вокруг на камеры. И мы бы не хотели оказаться на их месте.
Напомним, что предыдущая песчаная буря была в Аризоне 12 июля. Такое же явление 27 июля наблюдали и жители города Голмуд в провинции Цинхай на севере Китая.