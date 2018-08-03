Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вывозил дочь в лес: что выяснилось об убитом Хачатуряне
Самая «зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
10 звезд, которые зажглись на «Утренней звезде»
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
СМИ: Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся
Вокруг российских футболистов вспыхнул скандал Присвоение звания заслуженного мастера спорта игрокам футбольной сборной вызвало недоумение у других спортсменов
Сердюков прокомментировал сообщения о свадьбе с Васильевой
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
Вилкова и дочь Виторгана снимаются вместе: первые фото
Возможная девушка Петросяна точная копией Степаненко - мнение СМИ
Становится хуже: Солист "Руки вверх" о болезни
Выплыло прошлое убитого дочерьми Хачатуряна: держал в страхе двор
Коллекторы умерли в муках после визита к бабуле
Зрители «Пятницы» опознали порнозвезду в домохозяйке из шоу
Биатлонист Тихонов: От кого из РФ бегут в Украину
Пугачева получает вид на жительство в Европе
Как устроен мавзолей Ленина (фото)
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
19:18 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Аризону вновь накрыла мощная песчаная буря (видео)

Пыльные штормы явно «полюбили» эту местность.

Жители американского штата Аризона второй раз за месяц могли наблюдать песчаную бурю, которая напоминала настоящий апокалипсис.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Сети появились профессиональные аэроснимки и видео пыльного облака, неминуемо надвигающегося на город Феникс.

Местные жители, оказавшиеся в эпицентре шторма, снимали происходящее вокруг на камеры. И мы бы не хотели оказаться на их месте.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что предыдущая песчаная буря была в Аризоне 12 июля. Такое же явление 27 июля наблюдали и жители города Голмуд в провинции Цинхай на севере Китая.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Альпинист в Новой Зеландии неделю ждал помощи в снежной пещере
Новый флешмоб в Сети: как испортить свидание тремя словами
СМИ: Напавшие на журналистов в ЦАР искали что-то кроме денег
Как выглядит рассвет из космоса
Ученые предупредили о возможном начале суперэпидемии в метро
Как в Сети отреагировали на развод Петросяна и Степаненко
Названа опасность отказа от алкоголя
СК обнародовал видео из подъезда дома трех сестер Хачатурян
Фото уродливых рыб прославили россиянина на весь мир
Спорт
«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний Выделяем ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России
Hi-Tech
Что это было? На Луну упали загадочные объекты Метеориты являются фрагментами метеорного потока альфа-Каприкорниды.
Авто
СМИ: в Москве установлен новый рекорд взятки инспектору По неофициальной информации, сотрудники ГИБДД получили незаконно около 11 000 000 рублей
Кино
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров О таких говорят: «Всегда немного не в себе». Но именно это и составляет добрую половину харизмы этих необычных и даже немного странных актеров. Просто присмотритесь внимательнее.
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Великой китайской стене нашли новое применение
История россиянки, которая не захотела жить в Париже
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Леди
Сколько звезды платят за красивые зубы Красивая улыбка звезд – это хорошо подобранные виниры, отсутствие щербинки между передними зубами и даже результат косметологических процедур
Дети
В Сети спорят, на кого похожа дочь Кристины Орбакайте Мнения поклонников разделились.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь