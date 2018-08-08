В каких городах мира законом запрещено умирать (фото)
В этих местах закон государственный превыше физического.
В этих местах закон государственный превыше физического.
Как можно запретить умирать? Логично бы ответить, что это невозможно, ведь смерть никак не зависит от желаний или возможностей человека. Но тем не менее, есть на Земле такие места, где местный закон запрещает умирать. Точнее, умереть можно, но желательно за пределами города, и хоронить тела будут тоже в другом месте.
Что вынуждает чиновников принимать такие, казалось бы, странные законы и где на планете официально нельзя умирать, рассказываем в нашем материале.
Остров Ицукусима, известный также как Миядзима (остров Храма), является частью города Хацукайти в префектуре Хиросима. Остров считается священным, здесь расположено множество древних храмов и святынь.
В случае необходимости местные жители отправлялись за медицинской помощью в близлежащие города. До сих пор на острове нет ни одной больницы и кладбища.
Лонгйир, который является одним из самых северных городов мира, расположен на архипелаге Шпицберген. Здесь с 1950 года законом запрещено умирать.
Те, кто приближается к смерти, отправляются на материк Норвегии, чтобы прожить там последние дни и быть похороненным за пределами Лонгйира.
В 1999 году мэр испанского южного города Ланхарон Хосе Рубио официально запретил смерть. Этот закон был издан как временный. Сообщалось, что местное кладбище слишком переполнено, и дальнейшее комфортное захоронение здесь невозможно.
Нашли ли они новое место — неизвестно, но закон до сих пор не отменили.
Похожая ситуация и во французской коммуне Сарпуранс. В 2008 году мэр Джерард Лаланн издал указ, запрещающий жителям умирать на этой территории, если им не принадлежит место на переполненном кладбище. Мэр отметил, что закон он принял в знак протеста против решения французского федерального суда, которое запрещало ему расширять местное кладбище.
В 2005 году чиновники в бразильском городе
Федеральный закон запрещал создавать новое кладбище, потому мэр города Роберто Перейра издал указ протеста, согласно которому местные жители должны лучше заботиться о своем здоровье и жить дольше.
Совсем другие причины для издания закона «против смерти» были у властей средневековой итальянской коммуны Селлия. В 2015 году мэр Давид Зичинелла юридически запретил местным жителям умирать и болеть и законодательно обязал их лучше заботиться о своем здоровье.
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