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15:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дизайнеры собрали безумные интерьеры в одном аккаунте

Это сложно развидеть.

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Волосатые лестницы, ковровые комнаты, королевские туалеты, фотообои, золото, лепнина, скульптуры на потолке — это лишь часть того, что можно увидеть в Instagram-аккаунте под названием Decorhardcore.

Авторы проекта Ксения Шестаковская и Майкл Гарретт сразу предупреждают подписчиков о том, что представленные в блоге дизайны — не для слабонервных. Зато можно поднять себе настроение.

На Decorhardcore подписаны более 164 тысяч человек, и с блогом сотрудничают такие известные бренды, как Gucci, Versace и главная мебельная выставка Salone del Mobile.

Напомним, что недавно мы писали еще об одной Instagram-странице, авторы которой собирают фото самой некрасивой обуви.

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