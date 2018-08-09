Дизайнеры собрали безумные интерьеры в одном аккаунте
Это сложно развидеть.
Это сложно развидеть.
Волосатые лестницы, ковровые комнаты, королевские туалеты, фотообои, золото, лепнина, скульптуры на потолке — это лишь часть того, что можно увидеть в
Авторы проекта Ксения Шестаковская и Майкл Гарретт сразу предупреждают подписчиков о том, что представленные в блоге дизайны — не для слабонервных. Зато можно поднять себе настроение.
На Decorhardcore подписаны более 164 тысяч человек, и с блогом сотрудничают такие известные бренды, как Gucci, Versace и главная мебельная выставка Salone del Mobile.
Напомним, что недавно мы писали еще об одной