Дизайнеры создали надувные матрасы для беременных (фото)

Приложение для будущих мам Peanut, которое также занимается продажей подарков для женщин «в положении», выпустило надувной матрас с вырезом для живота.

Как гласит реклама, теперь будущие мамы могут наслаждаться жаркими летними днями и чувствовать себя максимально комфортно. Пока матрас продают только в розовом цвете.

Кстати, идея «индивидуальных» надувных матрасов не нова. Месяцем ранее похожую модель выпустил бренд по производству нижнего белья и купальников Bravissimo. Их матрас (тоже розового цвета) предназначен специально для девушек с большим бюстом, который они могут комфортно разместить в специальном углублении.