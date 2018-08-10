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13:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дизайнеры создали надувные матрасы для беременных (фото)

И это действительно нужная вещь.

Приложение для будущих мам Peanut, которое также занимается продажей подарков для женщин «в положении», выпустило надувной матрас с вырезом для живота.

Как гласит реклама, теперь будущие мамы могут наслаждаться жаркими летними днями и чувствовать себя максимально комфортно. Пока матрас продают только в розовом цвете.

Кстати, идея «индивидуальных» надувных матрасов не нова. Месяцем ранее похожую модель выпустил бренд по производству нижнего белья и купальников Bravissimo. Их матрас (тоже розового цвета) предназначен специально для девушек с большим бюстом, который они могут комфортно разместить в специальном углублении.

Кроме того, производители пляжных аксессуаров постарались угодить одиноким женщинам, сделав для них матрас в виде надувного мужчины. А модницам наверняка придется по душе «люксовый» надувной матрас в форме бабочки.

 Дизайнеры создали надувные матрасы для беременных
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