Необычное морское существо обнаружили на побережье Вьетнама (видео)

Туристический гид из Вьетнама Дю Нам Дю на одном из пляжей провинции Кьензянг обнаружил прибившееся к берегу неизвестное существо. Нам Дю вытащил его из воды, чтобы рассмотреть поближе, и его удивлению не было предела.

Морской монстр представлял из себя нечто похожее на водоросли, но при этом активно двигал множеством щупалец.

Понять, что это такое, никому так и не удалось. Исследовав существо и сняв его на камеру, Нам Дю отпустил жуткое создание обратно в океан.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/W0m9cBgt9Wg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По некоторым версиям, загадочное существо может быть морской звездой, которая способна приобретать похожую форму, выворачивая желудок наружу, или обычными водорослями, которые двигаются, реагируя на непривычную для них воздушную среду.

Сообщается, что похожие «монстры» начали появляться на побережье в Кьензянг в конце июля.

Морские глубины вообще полны странных существ, которые иногда больше напоминают инопланетян. Недавно мы как раз писали о самых интересных представителях подводного мира.