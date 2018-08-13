Татуировщик набивает клиентам послания-сюрпризы
К 23-летнему
К 23-летнему
Художник, взявший псевдоним Мейсон Хефнер, набивает своим клиентам
Пришедшие за татуировкой в салон никогда не знают, какой текст в итоге украсит их спину, грудь, руку, ногу или шею.
Одному из клиентов досталась фраза «Только слепой увидит», набитая на груди возле сердца. Посетительнице Хефнер оставил послание на боку: «Мы виделись раньше». На выбритой голове еще одного смельчака красуется надпись «Другой ты».
«Наверное, большинство людей пытаются выйти зоны комфорта или просто хотят почувствовать, что это такое — полностью довериться незнакомцу», — пишет Vice.
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