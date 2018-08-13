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13:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Татуировщик набивает клиентам послания-сюрпризы

К 23-летнему тату-мастеру из Мюнхена приходят только отчаянные смельчаки.

Художник, взявший псевдоним Мейсон Хефнер, набивает своим клиентам послания-сюрпризы в рамках проекта «Мои слова — твое тело».

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Пришедшие за татуировкой в салон никогда не знают, какой текст в итоге украсит их спину, грудь, руку, ногу или шею.

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Одному из клиентов досталась фраза «Только слепой увидит», набитая на груди возле сердца. Посетительнице Хефнер оставил послание на боку: «Мы виделись раньше». На выбритой голове еще одного смельчака красуется надпись «Другой ты».

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«Наверное, большинство людей пытаются выйти зоны комфорта или просто хотят почувствовать, что это такое — полностью довериться незнакомцу», — пишет Vice.

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Тату-сюрпризы придумали задолго до Хефнера. Знаменитый художник-татуировщик Скотт Кэмпбелл предлагал своим клиентам просунуть руки сквозь дыру в стене. Он набивал им татуировки по своему выбору. Клиентами Кэмпбелла были такие звезды, как Орландо Блум и Марк Джейкобс.

Во время загрузки произошла ошибка.Надпись: "...Непролитых слез и разбитого стекла"
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Во время загрузки произошла ошибка.Надпись: "Глупость и невезение"

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