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15:14 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британец сделал тату в честь своей свадьбы, но ошибся с датой (фото)

Пришлось переделывать.

Уэйн Ломакс и его супруга Натали поженились 25 августа 2017 года в британском Йорке. Спустя пару недель после свадьбы молодожены отправились в тату-салон, чтобы сделать Уэйну татуировку, как напоминание о важном дне.

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Мысль о рисунке на теле пришла в голову именно Уэйну, он не мог носить кольцо из-за своей работы, а потому выбрал альтернативный вариант: на одной стороне пальца он написал имя жены, а на другой — дату свадьбы.

И все бы ничего, но только спустя шесть недель супруги заметили, что дата свадьбы, написанная на пальце Ломакса, неправильная. Вместо 8-ки (август) там была нарисована 7-ка (июль). Любопытно, что раньше никто этой ошибки не замечал.

К своей первой годовщине брака Уэйн вернулся в тату-салон, чтобы исправить дату. Кроме того, мужчина уговорил и свою супругу сделать похожую (но изначально правильную) татуировку на пальце.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Британец сделал тату в честь своей свадьбы, но ошибся с датой
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