От анорексии до бодибилдинга: 20-летняя британка изменилась до неузнаваемости (фото)
Девушка решила поменять свою жизнь, когда чуть не умерла
Девушка решила поменять свою жизнь, когда чуть не умерла
Эмили Брэнд из Линкольншира — это пример невероятной работы над собой. Сейчас она работает персональным тренером в
Но всего четыре года назад Эмили находилась на грани жизни и смерти, у нее была анорексия. Все началось, когда Брэнд было 11 лет. В школе над ней подшучивали
Когда ей исполнилось 14, она попала в больницу — в то время Эмили уже передвигалась в инвалидном кресле, а кормили ее насильно через трубку, так как сама она отказывалась есть. Проведя девять месяцев под наблюдением врачей, девушка вернулась домой. И продолжила худеть.
В больницу она вернулась в 16 лет, когда ее вес упал до критической отметки в 31 кг. Она не могла нормально двигаться, у нее были большие проблемы с давлением, сердцем, желудком и почками. Кроме того, были нарушены некоторые функции мозга. Эмили была близка к смерти.
На этот раз она провела в больнице семь месяцев. Домой она вернулась с весом 45 кг. Тогда девушка и осознала, что жизнь проходит мимо нее и, если она не возьмется за свое здоровье, то может умереть.
За четыре года усиленной работы над собой Эмили не только сумела наладить здоровые отношения с едой, но и найти цель в жизни.
За прошедший год она выиграла три соревнования по бодибилдингу и теперь собирается участвовать в Чемпионате мира, который состоится в октябре в Бирмингеме.
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