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18:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

От анорексии до бодибилдинга: 20-летняя британка изменилась до неузнаваемости (фото)

Девушка решила поменять свою жизнь, когда чуть не умерла из-за низкого веса.

Эмили Брэнд из Линкольншира — это пример невероятной работы над собой. Сейчас она работает персональным тренером в фитнес-клубе и уже три раза выигрывала соревнования по бодибилдингу.

Но всего четыре года назад Эмили находилась на грани жизни и смерти, у нее была анорексия. Все началось, когда Брэнд было 11 лет. В школе над ней подшучивали из-за ее круглых форм, и тогда девушка решила похудеть. Она начала заниматься спортом и почти перестала есть.

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Когда ей исполнилось 14, она попала в больницу — в то время Эмили уже передвигалась в инвалидном кресле, а кормили ее насильно через трубку, так как сама она отказывалась есть. Проведя девять месяцев под наблюдением врачей, девушка вернулась домой. И продолжила худеть.

В больницу она вернулась в 16 лет, когда ее вес упал до критической отметки в 31 кг. Она не могла нормально двигаться, у нее были большие проблемы с давлением, сердцем, желудком и почками. Кроме того, были нарушены некоторые функции мозга. Эмили была близка к смерти.

На этот раз она провела в больнице семь месяцев. Домой она вернулась с весом 45 кг. Тогда девушка и осознала, что жизнь проходит мимо нее и, если она не возьмется за свое здоровье, то может умереть.

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За четыре года усиленной работы над собой Эмили не только сумела наладить здоровые отношения с едой, но и найти цель в жизни.

Теперь 20-летняя британка работает личным тренером в фитнес-клубе и весит уже 53 кг.

За прошедший год она выиграла три соревнования по бодибилдингу и теперь собирается участвовать в Чемпионате мира, который состоится в октябре в Бирмингеме.

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