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14:29 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке

Останки монстра выбросило на берег.

Жительница Камчатки Светлана Дяденко на своей странице в Facebook опубликовала удивительные фото и видео, снятые после шторма на морском побережье неподалеку от села Пахачи Олюторского района в Камчатском крае. Очевидцы наткнулись на останки неизвестного существа, которого выбросило на берег волнами.

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Понять, что это за животное, так и не удалось.

Отмечается, что морской монстр был покрыт «шерстью трубчатого вида».

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В комментариях пользователи Сети предположили, что это могут быть разложившиеся останки кита, которые под воздействием времени успели покрыться водорослями и приобрести необычную форму.

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Напомним, ранее необычное морское существо обнаружили и на побережье Вьетнама.

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