Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке

Жительница Камчатки Светлана Дяденко на своей странице в Facebook опубликовала удивительные фото и видео, снятые после шторма на морском побережье неподалеку от села Пахачи Олюторского района в Камчатском крае. Очевидцы наткнулись на останки неизвестного существа, которого выбросило на берег волнами.

Понять, что это за животное, так и не удалось.

Отмечается, что морской монстр был покрыт «шерстью трубчатого вида».

В комментариях пользователи Сети предположили, что это могут быть разложившиеся останки кита, которые под воздействием времени успели покрыться водорослями и приобрести необычную форму.