Неизвестное морское существо обнаружили на Камчатке
Останки монстра выбросило на берег.
Останки монстра выбросило на берег.
Жительница Камчатки Светлана Дяденко на своей странице в Facebook опубликовала удивительные фото и видео, снятые после шторма на морском побережье неподалеку от села Пахачи Олюторского района в Камчатском крае. Очевидцы наткнулись на останки неизвестного существа, которого выбросило на берег волнами.
Отмечается, что морской монстр был покрыт «шерстью трубчатого вида».
В комментариях пользователи Сети предположили, что это могут быть разложившиеся останки кита, которые под воздействием времени успели покрыться водорослями и приобрести необычную форму.
Напомним, ранее необычное морское существо обнаружили и на побережье Вьетнама.