Парень сделал предложение возлюбленной с помощью надписи на поле (видео)
К этому событию он готовился три месяца.
К этому событию он готовился три месяца.
Предложение руки и сердца — это важный и волнительный момент для пары. 28-летний житель британского графства Чешир Варун Бханот всерьез решил удивить возлюбленную Анишу Сет и сделать предложение максимально романтичным и незабываемым.
В назначенный день влюбленные отправились на вертолетную прогулку, якобы отметить прошедший день рождения Варуна. Но поднявшись на 60 метров над землей, Аниша увидела гигантскую надпись на поле со словами «Аниша, выйдешь за меня?». В этот самый момент Варун достал кольцо и повторил свой вопрос. Конечно, она не смогла ему отказать.
По словам молодого человека, к этому дню он готовился три месяца.
К счастью, такой человек нашелся, а влюбленные после приземления, устроили на поле праздничный пикник.