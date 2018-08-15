Парень сделал предложение возлюбленной с помощью надписи на поле (видео)

Предложение руки и сердца — это важный и волнительный момент для пары. 28-летний житель британского графства Чешир Варун Бханот всерьез решил удивить возлюбленную Анишу Сет и сделать предложение максимально романтичным и незабываемым.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0-vbbhg8FQ0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В назначенный день влюбленные отправились на вертолетную прогулку, якобы отметить прошедший день рождения Варуна. Но поднявшись на 60 метров над землей, Аниша увидела гигантскую надпись на поле со словами «Аниша, выйдешь за меня?». В этот самый момент Варун достал кольцо и повторил свой вопрос. Конечно, она не смогла ему отказать.

По словам молодого человека, к этому дню он готовился три месяца.

Главной проблемой оказались поиски фермера, который бы согласился пожертвовать урожаем, чтобы сделать романтическую надпись на поле.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmOvV8snSIE/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmOvV8snSIE/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Varun Bhanot (@varunbhangra)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-08T19:52:17+00:00">8 Авг 2018 в 12:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, такой человек нашелся, а влюбленные после приземления, устроили на поле праздничный пикник.