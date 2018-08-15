69-летняя пенсионерка из Бразилии мотивирует на занятия спортом (видео)
Такой активности позавидуют и молодые.
Такой активности позавидуют и молодые.
Выходя на пенсию, многие начинают искать новый смысл и цели в жизни. Для Джеральдины Барбозы из Бразилии таковым стал спорт. Активная бабушка почти поселилась в спортклубе и ходит туда по шесть раз в неделю.
Необычная посетительница стала своего рода талисманом заведения. Видео и фото с ее тренировок набирают сотни лайков и комментариев в Instagram, а саму бабушку подписчики называют спортивной музой.
Джеральдина Барбоза не только тренируется в зале, но и любит другие активности. Она ездит на велосипеде, занимается скалолазанием, любит походы и плавание.
Благодаря постам в соцсетях, на пожилую бразильянку обратили внимание журналисты и начали приглашать ее на телевидение. По словам Джеральдины, такая слава ей нравится, и она чувствует себя моложе на несколько десятков лет.
Кстати, недавно мы писали о 90-летней бабушке из США, которая научилась зажигательно танцевать.