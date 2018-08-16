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12:47 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Фотограф снял рыбок «в невесомости»

Висарут начал фотопроект, вдохновленный детскими воспоминаниями о своей домашней рыбке.

48-летний тайский фотограф Висарут Ангатаваниш создает фантастические фотографии бойцовых рыбок.

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Висарут размещает своих моделей на черном или белом фоне. Это помогает подчеркнуть их яркую расцветку. Он использует мощный объектив и студийное освещение. На снимках рыбки словно замирают в невесомости.

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Работы фотографа пользуются популярностью на родине и за рубежом.

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Ангатаваниш получил образование в Университете Чулалонгкорна. Около 20 лет он проработал в коммерческой сфере. Висарут начал фотопроект, вдохновленный воспоминаниями из детства о своей домашней рыбке.

Известность пришла к фотографу после того, как его фотографии стали использовать в качестве обоев для iPhone 6s и iPhone 6s Plus.

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