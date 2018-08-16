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19:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Утерянное в озере кольцо вернулось к своему владельцу через 45 лет

Удивительную находку сделали Мария Миньоса и ее бойфренд Карл Рид, когда решили опробовать подводный металлодетектор в одном из прудов неподалеку от своего дома в штате Массачусетс.

На дне водоема они обнаружили золотое кольцо, а при ближайшем рассмотрении заметили на нем гравировку.

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Недолго думая, Мария разыскала через Facebook мужчину с таким же именем, какое было написано на кольце. И это оказалось стопроцентное попадание.

Как выяснилось, 70-летний Гленн Пелрин купил украшение за 200 долларов, когда окончил Институт Франклина в 1971 году. Но уже через два года он потерял его в озере, когда катался на водных лыжах на курорте в Миддлборо.

По словам пенсионера, он никак не мог смириться с утратой и несколько раз возвращался на место, чтобы отыскать пропажу. Но тогда чуда не случилось.

И вот, спустя 45 лет, кольцо снова вернулось к своему законному владельцу. По словам Пелрина, он сразу понял, о чем речь, когда получил сообщение от незнакомой девушки в соцсетях. Эту историю мужчина называет волшебной, а себя считает настоящим счастливчиком.

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