Бесконечный шторм. Где на Земле возникает больше всего молний (фото)
Завораживающий природный феномен.
Завораживающий природный феномен.
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Количество грозовых дней в году здесь составляет от 70 до 200. Во время ночных штормов может быть до 28 вспышек в минуту.
Электрические разряды видны на расстояние в 160 километров. По этой причине молнии Кататумбо также называли маяком, ведь на протяжении многих веков именно по этим вспышкам в небе моряки направляли свои корабли.
Причиной возникновения «миллиона молний» ученые называют метан, которым богата атмосфера этих заболоченных мест. Он поднимается в воздух и разносится сильными холодными ветрами из Анд. Метан, ослабляя изоляционные свойства воздуха в облаке, вызывает частое появление молний.
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