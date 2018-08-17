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14:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бесконечный шторм. Где на Земле возникает больше всего молний (фото)

Завораживающий природный феномен.

На северо-западе Венесуэлы, в месте слияния реки Кататумбо и озера Маракайбо, постоянно происходит загадочное и очень красивое природное явление под названием «молнии Кататумбо» или «бесконечный шторм Кататумбо».

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Количество грозовых дней в году здесь составляет от 70 до 200. Во время ночных штормов может быть до 28 вспышек в минуту.

В целом, грозовое облако над Кататумбо производит около миллиона молний в год, мощность каждой из которых составляет порядка 400 тысяч ампер.
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Электрические разряды видны на расстояние в 160 километров. По этой причине молнии Кататумбо также называли маяком, ведь на протяжении многих веков именно по этим вспышкам в небе моряки направляли свои корабли.

Причиной возникновения «миллиона молний» ученые называют метан, которым богата атмосфера этих заболоченных мест. Он поднимается в воздух и разносится сильными холодными ветрами из Анд. Метан, ослабляя изоляционные свойства воздуха в облаке, вызывает частое появление молний.

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