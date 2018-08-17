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19:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американцу, застрявшему на вулкане на неделю, помогли выжить пчелы

К счастью, его вовремя нашли спасатели.

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40-летний Мэттью Матени из города Уоррен, штат Огайо, теперь может с гордостью рассказывать всем о самом невероятном приключении в своей жизни.

Все началось, когда мужчина взял у друзей машину и поехал путешествовать к стратовулкану Сент-Хеленс в штате Вашингтон. Но уже на следующий день связь с ним пропала, и родные забили тревогу. На поиски Мэттью отправились полицейские с собаками и спасатели. В операции также задействовали вертолет и беспилотник, но целую неделю эти поиски не давали результатов — у подножья горы обнаружили лишь аккуратно припаркованный автомобиль.

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Но потом случилось настоящее чудо — благодаря сигналу все еще работающего телефона, спасатели обнаружили Матени в лесу на горе. К большому удивлению полицейских, мужчина был вполне здоров и весел, хотя провел в лесу без еды и воды целую неделю.

Спасатели переправили путешественника в больницу, но медицинская помощь ему не понадобилась. Его главными проблемами оказались укусы насекомых, царапины и несколько ран.

Как рассказал Мэттью, прогуливаясь, он упал с горного выступа в лес и потерял ориентиры. А выжил он благодаря своей смекалке.

Всю неделю он охотился на пчел и ел их, обеспечивая себя необходимым белком.

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