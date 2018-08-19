16 медсестер из одной больницы забеременели одновременно

16 медсестер из медицинского центра Banner Desert в американском штате Аризона почти одновременно станут мамами.

Все они ожидают пополнения в семье с октября по январь.

«Я не думаю, что мы понимали, сколько из нас забеременело, пока мы не создали группу в Facebook», — комментирует медсестра Рошель Шерман.

Ее беременная коллега Джолин Гарроу пошутила: «Это мы сговорились, чтобы одновременно уйти в декрет».

Джолин добавила, что другие коллеги помогают будущим мамам по работе, когда нужно ухаживать за пациентами с опасными болезнями, такими как туберкулез, или когда дело касается облучения и химиотерапии.

Женщины уже начали уходить в 12-недельный декрет. Руководство рассчитывает, что оставшийся персонал сможет выдержать двойную нагрузку.