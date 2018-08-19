Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гибель Ту-22М3 в Грузии: роковая случайность или что-то еще
Проверка концертной деятельности: Вайкуле грозит до трех лет
Дочь Веры Глаголевой родила первенца
Видео танца Путина на свадьбе взорвало Сеть
Лив Тайлер снялась в атмосферной фотосессии для глянца
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим
Известен размер гонорара Абрикосова за участие в выпуске Малахова
В Австрии раскритиковали визит Владимира Путина
Оксана Акиньшина объявила о разводе с мужем
Елена Летучая показала редкие фотографии со свадьбы
Не пускала друзей: Жена была жестока к больному Меньшову - СМИ
Овечкин выделился с именем ребенка - СМИ
Панина и певца Шуру засняли в туалете с обнаженной девушкой
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
8Звездный дождь
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
14:28 (мск), источник: Новости Mail.Ru

16 медсестер из одной больницы забеременели одновременно

Наверное, что-то было в воде, шутят они.

16 медсестер из медицинского центра Banner Desert в американском штате Аризона почти одновременно станут мамами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все они ожидают пополнения в семье с октября по январь.

«Я не думаю, что мы понимали, сколько из нас забеременело, пока мы не создали группу в Facebook», — комментирует медсестра Рошель Шерман.

Ее беременная коллега Джолин Гарроу пошутила: «Это мы сговорились, чтобы одновременно уйти в декрет».

Джолин добавила, что другие коллеги помогают будущим мамам по работе, когда нужно ухаживать за пациентами с опасными болезнями, такими как туберкулез, или когда дело касается облучения и химиотерапии.

Женщины уже начали уходить в 12-недельный декрет. Руководство рассчитывает, что оставшийся персонал сможет выдержать двойную нагрузку.

Читайте также:

 Бывший веган похудел на 54 килограмма, поедая сырое мясо
Почему женщины в Южной Корее не хотят секса, брака и детей
Замглавы РКК «Энергия» обвиняется в покушении на мошенничество
Дело нечисто. Что мы находим на месте сгоревшей церкви
Лира придавила сервис. Выгодно ли россиянам отдыхать в Турции
В Сети появилось видео тоста Путина на свадьбе главы МИД Австрии
ЗРК «Бук» врезался в здание бизнес-центра в Киеве
Трамп за минуту объяснил смысл встреч мировых лидеров
Спорт
«Маленький террор»: российских фигуристок убирают с вершины В России продолжают оценивать решение Международного союза конькобежцев (ИСУ), который внес изменения в правила в фигурном катании
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео) Toyоta показала забавное видео, в котором автограф крутого Уокера превращает японский внедорожник в супергероя
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Самое страшное здание Москвы снесут с помощью ножниц
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке
Звезда реалити-шоу разорилась и поселилась в доме на дереве
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Дочь Веры Глаголевой родила первенца Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь